¡Tenemos un primer vistazo! Lanza Hulu primer adelanto de la serie secuela de ‘Malcolm el de en medio’

Más que en cualquier otro país, los fans mexicanos se muestran especialmente entusiasmados con el regreso de Frankie Muniz y del elenco que forma parte de la serie secuela de ‘Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta’, luego de que se revelara el primer adelanto de esta nueva historia producida por Hulu y Disney+.

“Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer fue alejarme de mi familia”, se escucha decir a Malcolm en los primeros segundos del teaser difundido en redes sociales.

La nueva serie, que contará únicamente con cuatro episodios, verá la luz el próximo 10 de abril, a casi 19 años de que concluyera la producción original, la cual fue retransmitida durante años en la televisión abierta mexicana, consolidándose como un clásico para varias generaciones.