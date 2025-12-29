¡Tenemos un primer vistazo! Lanza Hulu primer adelanto de la serie secuela de ‘Malcolm el de en medio’

    Aventura. Frankie Muniz retoma el papel que lo convirtió en ícono televisivo, ahora enfrentando el caos familiar desde una nueva etapa de su vida adulta. FOTO: TWITTER@PEOPLE

La comedia de cuatro episodios estrenará a nivel internacional el próximo 10 de abril a través de Disney+

Más que en cualquier otro país, los fans mexicanos se muestran especialmente entusiasmados con el regreso de Frankie Muniz y del elenco que forma parte de la serie secuela de ‘Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta’, luego de que se revelara el primer adelanto de esta nueva historia producida por Hulu y Disney+.

“Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer fue alejarme de mi familia”, se escucha decir a Malcolm en los primeros segundos del teaser difundido en redes sociales.

La nueva serie, que contará únicamente con cuatro episodios, verá la luz el próximo 10 de abril, a casi 19 años de que concluyera la producción original, la cual fue retransmitida durante años en la televisión abierta mexicana, consolidándose como un clásico para varias generaciones.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE DE ‘MALCOLM EL DE EN MEDIO’?

Ahora bajo el título ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’, la trama muestra al protagonista llevando una vida aparentemente estable y tranquila, lejos de su caótica familia encabezada por su controladora madre, ‘Lois’, y su despistado padre, ‘Hal’.

Sin embargo, esa calma se ve interrumpida cuando Malcolm es convocado a celebrar el 40 aniversario de bodas de sus padres. El reencuentro deja claro que la familia sigue siendo una fuente inagotable de desventuras, conflictos y situaciones incómodas, que ahora también involucran a la siguiente generación.

EL ELENCO CONVOCADO

Pese a la importancia del evento, no todos los actores originales aceptaron regresar, ya sea por compromisos profesionales o cambios en sus prioridades personales. El ajuste más evidente, y que ha generado expectativa entre los fans, es el del personaje de Dewey, que ahora será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retoman sus icónicos papeles como Hal y Lois, mientras que Christopher Masterson y Justin Berfield regresan como Francis y Reese, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Marvel lanza el primer avance de ‘Avengers: Doomsday’ con ‘Steve Rogers’ como protagonista

“Es difícil encajar 20 años de historia en episodios de 30 minutos”, declaró Frankie Muniz en entrevista con GamesRadar, asegurando que el resultado final sorprenderá a los seguidores de la serie.

