¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025

Pese al reclamo, rechazo y polémica en redes sociales del público parece que en la industria no importa mucho, ya que este jueves por la noche Ángela Aguilar fue reconocida con el premio La Musa 2025 con el que se resaltó el talento que tiene como compositora. Desde una ceremonia en Miami, la cantante de 22 años agradeció el galardón y también el apoyo en estos tiempos, los cuales calificó de “muy difíciles”. La hija de Pepe Aguilar leyó un mensaje en el que confesó que está en un momento complicado de su vida, incluso, al subir al escenario, con una risa nerviosa se dijo temerosa por estar en un cuarto lleno de gente.

¿QUÉ GANÓ ÁNGELA AGUILAR? Nerviosa, la esposa de Nodal subió al pódium para recibir el reconocimiento a su corta pero efectiva carrera como compositora. “Estar ahorita, en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo”, expresó ante el silencio de los presentes, que previo a que empezara a hablar le dieron un aplauso.

La intérprete de ‘Qué Agonía’ aseguró que escribir canciones ha sido su manera de entender lo que vive incluso cuando las palabras habladas ya no le hacen sentido, y que esta actividad ha sido como un bálsamo y un salvavidas. “Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, expresó.

CLAMA ÁNGELA POR APOYO ENTRE MUJERES La cantante de regional mexicano, quien comenzó su carrera en la música cuando era una niña, mencionó la importancia del apoyo entre mujeres, a quienes dijo, les cuesta el doble cada logro en esta industria, y los errores pesan tres veces más. “Mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple, apoyarnos no debería de ser una excepción sino una costumbre; gracias a todos por apoyarme en este tiempo tan difícil”, puntualizó.