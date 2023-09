¡Pa’ andar tranquilón! Perdería ‘millonada’ Peso Pluma por cancelar los conciertos en México

¿CUÁNTO PERDIÓ PESO PLUMA POR CANCELAR SHOWS?

Hace un par de días el cantante mexicano conocido como ‘El Coyote’ dio a conocer que consideró contratar a Hassan Emilio para el cumpleaños 13 de su hijo, debido a que es su fan, sin embargo, el costo de tenerlo en su evento lo dejaría sin casa.

“De hecho, mi hijo acaba de cumplir 13 años y se enojó conmigo porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara... No, porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que anda cobrando”, dijo el artista a los periodistas.

Por lo que de ser cierto el costo de su espectáculo, el cantante de corridos tumbados habría quedado sin el ingreso de 120 millones de pesos, debido a que son 6 las fechas canceladas por seguridad.