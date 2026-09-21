Pablo Montero llega a La Granja VIP como último habitante sorpresa

Su llegada ocurrió al inicio de la tercera semana del programa y puso fin a las especulaciones que comenzaron después de que Adal Ramones anunciara que un nuevo famoso se integraría al elenco. Durante varios días, distintos nombres circularon en redes sociales, pero la producción mantuvo en secreto la identidad del nuevo granjero.

El cantante coahuilense Pablo Montero se convirtió en el último habitante sorpresa de La Granja VIP 2026 . El cantante y actor mexicano ingresó oficialmente al reality de TV Azteca durante la gala del domingo 20 de septiembre, justo después de que María Karunna se despidiera de la competencia como la segunda eliminada de la temporada.

Finalmente, Pablo Montero apareció en escena montado a caballo y con el rostro cubierto por un pañuelo . Durante los primeros segundos, sus compañeros intentaron descubrir quién se encontraba detrás de la sorpresa, hasta que el cantante reveló su identidad y se incorporó oficialmente a la convivencia.

PABLO MONTERO SE CONVIERTE EN EL GRANJERO NÚMERO 20

Con su entrada, Pablo Montero ocupa el lugar número 20 del elenco de La Granja VIP Segunda Temporada. La producción decidió reservar su incorporación para la gala del 20 de septiembre, una estrategia que permitió mantener la expectativa entre los seguidores del reality.

Antes de entrar a la casa, el intérprete adelantó parte de la actitud con la que pretende enfrentar esta nueva experiencia. Sin darle demasiadas vueltas, resumió sus intenciones con una frase: “Vengo a organizar”.

Montero también reconoció que su personalidad podría no coincidir con la de todos sus nuevos compañeros. Aun así, señaló que busca mantener una convivencia basada en el respeto mientras permanece dentro del programa, donde tendrá que adaptarse a las dinámicas de la competencia y a la vida en el campo.

ASÍ FUE LA ENTRADA DE PABLO MONTERO A LA GRANJA VIP

La forma en que Pablo Montero llegó al reality estuvo relacionada con uno de los elementos que forman parte de su vida fuera de los escenarios: los caballos. El cantante ingresó montando uno de estos animales, mientras mantenía oculta su identidad frente a los participantes.

El recurso generó intriga entre los granjeros, quienes intentaron averiguar quién era el famoso que estaba por integrarse. La incógnita se resolvió cuando Montero descubrió su rostro y confirmó que sería el nuevo integrante de la competencia.

Antes de cruzar las puertas del reality, el cantante explicó que montar a caballo es una actividad que conoce desde la infancia. También señaló que la convivencia con los animales y la naturaleza no representa algo completamente desconocido para él, además de mostrar interés por conocer a nuevas personas durante su estancia.

¿QUIÉN ES PABLO MONTERO?

El nombre real de Pablo Montero es Óscar Daniel Hernández Rodríguez. El cantante nació en Torreón, Coahuila, y a sus 52 años cuenta con cerca de tres décadas de trayectoria dentro de la industria del entretenimiento mexicano.

Su carrera se ha desarrollado principalmente entre la música regional mexicana y la actuación. En 1999 lanzó el álbum Señora y posteriormente consolidó un repertorio con temas como Hay Otra en Tu Lugar, Que Me Digan Viejo y Cielito Lindo.

En televisión, Montero ha participado en producciones como Lazos de amor, Abrázame muy fuerte y Fuego en la sangre. También ha compartido proyectos musicales con artistas y agrupaciones como La Sonora Dinamita, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey y La Sonora Santanera.

DATOS CURIOSOS

· El nombre artístico de Pablo Montero es distinto a su nombre real: Óscar Daniel Hernández Rodríguez.

· El cantante es originario de Torreón, Coahuila, y tiene 52 años.

· Su carrera combina dos facetas principales: música regional mexicana y actuación.