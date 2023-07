Para Ver en el Sillón (del Cine): ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’

Lo único que pude pensar mientras veía ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’ fue la palabra: nostalgia. Harrison Ford nació para este personaje. Me da la impresión que el actor de 80 años es la misma persona fuera de cámaras que encarnando al mítico ‘Indy’.

La quinta entrega del arqueólogo más famoso del cine no fue una joya como las tres primeras (si bien a gusto personal El Reino de la Calavera de Cristal no se me hace mala, tampoco es buena), pero sí se sintió como una despedida digna de alguien que nos ha acompañado durante 42 años.

Esta vez no fue Spielberg quien estuvo en la silla de director (sin embargo, tanto su casa productora como la de su amigo, George Lucas, estuvieron involucradas), sino James Mangold, el creador de cintas de renombre como Contra lo Imposible o Logan, el cual le dio ese toque de comedia dramática que lo caracteriza.