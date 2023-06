Para Ver en el Sillón (del Cine): ‘Hazme el Favor’

Su regreso a la pantalla grande (ya que previamente había hecho dos papeles para las plataformas de streaming en las películas “Don’t Look Up” y “Causeway”), se ha dado con una comedia romántica titulada ‘No Hard Feelings’, que en México se le tituló ‘Hazme el Favor’ (si me preguntan, encaja mejor con la trama de la cinta, su nombre anglosajón).

De ahí fuera, odié la forma en que echó a perder su papelazo como “Katniss” en la saga de “ Los Juegos del Hambre” , así como también giró todo a su favor en la saga de “X-Men” dándole vida a ‘Mystique’, entre otras cuestiones, también tuve cierto conflicto de intereses cuando supe como era su trato fuera de las cámaras pero, como todo en esta vida, me ha dado oportunidad de retractarme sobre la idea que tenía hacía ella.

Jennifer Lawrence no es “santa de mi devoción” pero si le aplaudo tres papeles con los que puedo categorizarla como una buena actriz: como ‘Tiffany’ en ‘Los Juegos del Destino’ junto a Bradley Cooper, como ‘Joy’ en ‘Joy: El Nombre del Éxito’, irónicamente, también junto a Cooper y el último, y para mí más importante, como “Mother” en “¡Madre!”, una de las mejores cintas que he visto que “J-Law” ha hecho.

La temática, que me recordó a una de los películas favoritas “La Chica de al Lado”, es sencilla: el papel de Lawrence, quien encarna a “Maddie”, es una chica de la mediana edad que se encuentra en bancarrota, labora como chófer de Uber y le teme al apego emocional con los hombres. Sin embargo, desesperada por querer salir de sus problemas económicos, atiende un anuncio en una página de Internet donde una pareja de ricos prometen regalar un auto a aquella mujer que les ayude a su retoño, próximo estudiante universitario, a dejar de ser “virgen” y tímido y salir, como ellos dicen, de la coraza en donde vive.

Llegué al cine con las expectativas bajas y, no sé si por el estrés de la semana o el simple hecho de saber que no vería una próxima ganadora al Oscar, me hizo amar a Jennifer en su papel, encariñarme con su protagonista masculino, un joven actor llamado Andrew Barth Feldman quien da vida a “Percy” y sentir, por un momento, que tal vez Lawrence dejó a un lado su imagen de “soy una gran actriz, todos tienen que amarme” y ahora se dedicará a hacer filmes que la hagan sentir cómoda.