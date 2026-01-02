Perry Bamonte y el día que la música en televisión murió

Los últimos días del 2025 fueron de luto para la Generación X, primero por la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure en Navidad y el último día de diciembre del MTV.

Bamonte, quien falleció a los 65 años de edad tras una breve enfermedad, trabaja con la banda en varios puestos de 1984 a 1989 desde roadie hasta técnico de guitarras; se unió de manera oficial en 1990 reemplazando al tecladista Roger O´Çonnell y el resto es historia puesto que se convirtió en miembro de tiempo completo del grupo tocando la lira, el bajo de seis cuerdas y el teclado apareciendo en los álbumes “Wish” (1992), el cual incluye los éxitos “Friday I’m in Love” y “High”; “Wild Mood Swings” (1996); “Bloodflowers” (2000) y “The Cure” (2004). Despedido por Robert Smith en 2005, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll con The Cure en el 2019.

En vísperas del último día del 2025, aunque ya se había hecho el anuncio oficial hace algunos meses, se hizo efectivo el apagón mundial de la señal del canal que formó musical y audiovisualmente a toda una generación: MTV, luego de 44 años de transmisiones ininterrumpidas desde el primer minuto del 1 de agosto de 1981 con la transmisión del video de la banda The Buggles, “Video Killed the Radio Star” y que fue por lo mismo el último que se emitió en la señal de MTV Music de Norteamérica en el primer minuto del 31 de diciembre del año que acaba de concluir, cerrando el ciclo de toda una época y propició en México la creación de Telehit en los años 90.

No es para menos: para 1985, quienes gozamos de la señal de MTV por la señal de cable proveniente de Estados Unidos y siendo parte de una generación heredera del “castigo” a la juventud mexicana por atreverse a organizar conciertos “malditos” como el de Avándaro, a falta de ver a artistas en conciertos en nuestro país hasta fines de la década cuando “aterrizaron” en Monterrey el británico Rod Stewart o los norteamericanos de Cheap Trick, fueron experiencias memorables no solo verlos a través de sus videos sino también de conciertos que hicieron historia como el de Live Aid en el verano de aquel año o el Moscow Music Peace Festival en 1989.

Con los años 90 la influencia de MTV era tan grande que en 1993 no se pudo evitar la inauguración de MTV Latino y con el nuevo milenio, si bien MTV Latino desapareció por el arrastre que cuando menos en México mantiene Telehit, se estrenaron otros canales derivados de la señal como lo fueron Club MTV, cuyo último video fue el de “Don´t Stop the Music” de Rhianna); MTV 90s, que cerró con la sensación británica de fines de esa década, Spice Girls, con “Goodbye” y MTV 80s con “Together in Electric Dreams”, de Oakey y Moroder, tema principal de la película “Eddy la Computadora Enamorada” (1984), apagando así la IA a MTV. Descansen en paz.

