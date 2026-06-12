¿Poca afluencia? Así se vivió la ceremonia de inauguración en Canadá

¿Poca afluencia? Así se vivió la ceremonia de inauguración en Canadá

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Por primera vez, el país norteamericano es anfitrión del evento deportivo y lo celebró con la participación de Alessia Cara, Alanis Morissette y otras figuras musicales

Show
/
COMPARTIR

El Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense.

La ceremonia, producida por Balich Wonder Studio dentro del concepto común que enlaza las inauguraciones de México, Canadá y Estados Unidos, giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

Michael Bublé y Alanis Morissette fueron algunos de los artistas más esperados por el público gracias a sus participaciones especiales, incluida la interpretación del himno. Sin embargo, Jessie Reyez y Elyanna interpretaron “Illuminate”, tema lanzado por la FIFA que se perfila como uno de los favoritos de esta edición del Mundial.

CULTURA Y SÍMBOLOS NACIONALES

El espectáculo arrancó con la participación de seis grupos indígenas en representación de los pueblos originarios de todo el país, desde las costas del Atlántico y el Pacífico hasta la región ártica.

Posteriormente se realizó un recorrido visual por el territorio canadiense mediante la representación de algunos de los animales más emblemáticos del país, como un alce, un oso polar y una ballena, acompañado de actuaciones musicales a cargo de varios de los artistas más reconocidos de Canadá.

Durante la transmisión fue evidente la baja afluencia en el estadio, algo que contrastó con las calles repletas de aficionados alrededor del recinto y en distintas ciudades del país.

https://vanguardia.com.mx/show/salma-hayek-da-la-bienvenida-al-mundial-2026-que-viva-mexico-y-que-viva-el-futbol-GB21317230

Además, llamó la atención una falla con la copa inflable que emergió del centro del escenario, ya que no logró inflarse por completo y convertirse en el elemento visual que la producción había planeado como uno de los momentos más destacados del espectáculo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Viral
Copa Mundial de la FIFA
Localizaciones
Canadá
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur