¿Poca afluencia? Así se vivió la ceremonia de inauguración en Canadá
Por primera vez, el país norteamericano es anfitrión del evento deportivo y lo celebró con la participación de Alessia Cara, Alanis Morissette y otras figuras musicales
El Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense.
La ceremonia, producida por Balich Wonder Studio dentro del concepto común que enlaza las inauguraciones de México, Canadá y Estados Unidos, giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.
Michael Bublé y Alanis Morissette fueron algunos de los artistas más esperados por el público gracias a sus participaciones especiales, incluida la interpretación del himno. Sin embargo, Jessie Reyez y Elyanna interpretaron “Illuminate”, tema lanzado por la FIFA que se perfila como uno de los favoritos de esta edición del Mundial.
CULTURA Y SÍMBOLOS NACIONALES
El espectáculo arrancó con la participación de seis grupos indígenas en representación de los pueblos originarios de todo el país, desde las costas del Atlántico y el Pacífico hasta la región ártica.
Posteriormente se realizó un recorrido visual por el territorio canadiense mediante la representación de algunos de los animales más emblemáticos del país, como un alce, un oso polar y una ballena, acompañado de actuaciones musicales a cargo de varios de los artistas más reconocidos de Canadá.
Durante la transmisión fue evidente la baja afluencia en el estadio, algo que contrastó con las calles repletas de aficionados alrededor del recinto y en distintas ciudades del país.
Además, llamó la atención una falla con la copa inflable que emergió del centro del escenario, ya que no logró inflarse por completo y convertirse en el elemento visual que la producción había planeado como uno de los momentos más destacados del espectáculo.