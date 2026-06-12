¿Poca afluencia? Así se vivió la ceremonia de inauguración en Canadá

El Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense.

La ceremonia, producida por Balich Wonder Studio dentro del concepto común que enlaza las inauguraciones de México, Canadá y Estados Unidos, giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

Michael Bublé y Alanis Morissette fueron algunos de los artistas más esperados por el público gracias a sus participaciones especiales, incluida la interpretación del himno. Sin embargo, Jessie Reyez y Elyanna interpretaron “Illuminate”, tema lanzado por la FIFA que se perfila como uno de los favoritos de esta edición del Mundial.