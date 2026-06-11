Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026: ‘¡Que viva México y que viva el fútbol!’

La ceremonia de inauguración tuvo a una de las estrellas mexicanas más queridas y reconocidas a nivel internacional: Salma Hayek, quien fue elegida para ofrecer el discurso de bienvenida en nombre de México. “La FIFA regresa a esta tierra y a este estadio, y junto a Canadá y Estados Unidos les damos la bienvenida a este estadio”, dijo la protagonista de ‘Frida’, mientras era ovacionada por los miles de asistentes reunidos en el Estadio Ciudad de México.

¿QUÉ DIJO SALMA HAYEK DE MÉXICO? Salma destacó la pasión que los mexicanos sienten por el fútbol, además de la calidez con la que reciben a las naciones participantes en la justa mundialista. “Les damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones calificadas a la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comience el torneo y la tradición que nos une a todos”, expresó Hayek. Antes de abandonar el escenario, la protagonista de ‘Bandidas’ volvió a resaltar tanto al deporte como al país.

“¡Que viva México y que viva el futbol!”, exclamó, antes de que continuara el espectáculo.

Hayek fue una de las figuras anunciadas por la FIFA para participar en la inauguración celebrada en México. Mientras tanto, este viernes el espectáculo se trasladará a Estados Unidos con presentaciones encabezadas por Lisa, Anitta, Rema, Katy Perry, el rapero Future y otros artistas internacionales.

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