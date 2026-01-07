¿Retiro temporal? David Harbour abandona película tras el final de ‘Stranger Things’

Show
/ 7 enero 2026
    ¿Retiro temporal? David Harbour abandona película tras el final de ‘Stranger Things’
    Exposición. El actor dejó el proyecto Behemoth! en medio de un periodo marcado por controversias personales y profesionales. FOTO: ARCHIVO

El intérprete de Jim Hopper compartiría créditos con Pedro Pascal, Olivia Wilde y Eva Victor; sin embargo, la producción confirmó que su papel ya fue reasignado

Todo fue bombo y platillo durante la temporada de promoción de la quinta y última entrega de ‘Stranger Things’; sin embargo, parece que tras el estreno del episodio final las consecuencias no tardaron en llegar para David Harbour, quien decidió abandonar una nueva película en la que tenía uno de los créditos principales.

El actor se retiró del proyecto ‘Behemoth!’, una cinta dramática dirigida por Tony Gilroy y producida por Searchlight Pictures.

Fuentes cercanas revelaron a Variety que la decisión de Harbour de apartarse del filme se debe, en gran medida, a que el actor se sintió “abrumado” por la intensa promoción y la carga emocional asociada con el cierre de ‘Stranger Things’, cuya quinta y última temporada concluyó el 31 de diciembre de 2025 en Netflix.

¿QUÉ LE PASÓ A DAVID HARBOUR?

El exesposo de Lily Allen estaba originalmente programado para protagonizar la cinta junto a un elenco que incluía a Pedro Pascal, Olivia Wilde y Eva Victor; no obstante, la producción confirmó que el papel del actor ya fue reasignado a otra persona tras su salida.

Un representante de la distribuidora Searchlight Pictures confirmó al medio especializado la desvinculación de Harbour del proyecto.

Behemoth! fue anunciado como un drama centrado en la vida de un músico que regresa a Los Ángeles y explora temas íntimos relacionados con la música cinematográfica, con un tono descrito como una “carta de amor a la música del cine y a las personas que la crean”.

El rodaje comenzó en otoño de 2025 y algunos integrantes del elenco ya habían iniciado las filmaciones antes de la salida del actor. Hasta el momento, Harbour no se ha pronunciado públicamente al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: Revive Thalía su legado musical con un emotivo viaje creado con Inteligencia Artificial

UNA TEMPORADA DE ESCÁNDALOS

La polémica ya rodeaba al actor de 50 años antes del estreno del final de ‘Stranger Things’, luego de que semanas previas se diera a conocer su divorcio de la cantante Lily Allen, quien lo señaló por presuntas infidelidades y por haber roto los acuerdos de su matrimonio abierto.

Posteriormente, trascendió que Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia en su contra por presunto acoso e intimidación en el entorno laboral. Aunque los señalamientos no estarían relacionados con conductas sexuales, sí apuntarían a comportamientos inapropiados durante el rodaje. (Con información de Reforma)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


David Harbour

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
Gerson Leos, tecladista de Banda MS, murió a los 36 años tras colapsar durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán
El King Abdullah Sports City será la sede del derbi madrileño correspondiente a las semifinales del torneo.

Real Madrid vs Atlético: fecha, hora y dónde ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026