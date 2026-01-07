¿Retiro temporal? David Harbour abandona película tras el final de ‘Stranger Things’

Todo fue bombo y platillo durante la temporada de promoción de la quinta y última entrega de ‘Stranger Things’; sin embargo, parece que tras el estreno del episodio final las consecuencias no tardaron en llegar para David Harbour, quien decidió abandonar una nueva película en la que tenía uno de los créditos principales. El actor se retiró del proyecto ‘Behemoth!’, una cinta dramática dirigida por Tony Gilroy y producida por Searchlight Pictures. Fuentes cercanas revelaron a Variety que la decisión de Harbour de apartarse del filme se debe, en gran medida, a que el actor se sintió “abrumado” por la intensa promoción y la carga emocional asociada con el cierre de ‘Stranger Things’, cuya quinta y última temporada concluyó el 31 de diciembre de 2025 en Netflix.

¿QUÉ LE PASÓ A DAVID HARBOUR? El exesposo de Lily Allen estaba originalmente programado para protagonizar la cinta junto a un elenco que incluía a Pedro Pascal, Olivia Wilde y Eva Victor; no obstante, la producción confirmó que el papel del actor ya fue reasignado a otra persona tras su salida. Un representante de la distribuidora Searchlight Pictures confirmó al medio especializado la desvinculación de Harbour del proyecto.

Behemoth! fue anunciado como un drama centrado en la vida de un músico que regresa a Los Ángeles y explora temas íntimos relacionados con la música cinematográfica, con un tono descrito como una “carta de amor a la música del cine y a las personas que la crean”. El rodaje comenzó en otoño de 2025 y algunos integrantes del elenco ya habían iniciado las filmaciones antes de la salida del actor. Hasta el momento, Harbour no se ha pronunciado públicamente al respecto.