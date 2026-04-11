Polémica por ‘Un Vals’: Nodal asegura que no controla su imagen ni decisiones creativas

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/ 11 abril 2026
    Polémica por ‘Un Vals’: Nodal asegura que no controla su imagen ni decisiones creativas
    Lío. El nuevo lanzamiento del cantante generó conversación en redes, acumulando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. FOTO: ESPECIAL

El cantante respondió a críticas por el parecido de la modelo con Cazzu y reveló detalles sobre su relación contractual con su disquera

Definitivamente, Christian Nodal no sale de una para estar metido en otra polémica, y es que esta vez se trata de su video ‘Un Vals’, lo que levantó señalamientos y críticas en redes sociales. La controversia gira en torno a su nueva canción, que cuenta con la participación de una modelo que aparentemente luce muy similar físicamente a Cazzu.

El cantautor salió a redes sociales para hacer frente a los rumores que apuntaban a que se “inspiró” en la madre de su hija Inti; sin embargo, la sorpresa fue cuando aclaró que él no posee los derechos de esas decisiones creativas, así como de su nombre o imagen.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, se lee en la historia compartida por ‘El Forajido’.

$!Polémica por ‘Un Vals’: Nodal asegura que no controla su imagen ni decisiones creativas

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN NODAL?

La modelo mexicana Dagna Mata es la protagonista del video y quien encabeza la polémica en contra de Nodal, debido a su gran parecido físico con Cazzu.

De hecho, Christian Nodal está por concluir su contrato con Sony y reanudará su relación laboral con Universal Music, con quien sostiene un pleito legal desde hace años, lo que explicaría que, tal vez por marketing y estrategia, Sony fue quien eligió a la modelo y no el cantante, según explicó.

En el video, Nodal no aparece junto a la modelo Dagna Mata, sino en un doble cuadro en el que nunca interactúa dentro del relato.

Nodal habría cumplido con un compromiso con la disquera, pero no con un video en el que participa de forma tradicional; algo parecido ocurrió con el tema “Incompatibles”, donde la historia del video está ambientada en un escenario con nieve.

EL ENGAÑO

La polémica por la modelo, que para muchos usuarios en internet parece una mezcla entre Ángela Aguilar y Cazzu, ha generado debate. Según críticos, se trata de una estrategia de marketing efectiva: el video, a pocas horas de haberse estrenado, suma más de 800 mil vistas y más de 11 mil comentarios.

Previo al lanzamiento del tema, Nodal lo anunció con una foto en la que aparece con su esposa Ángela Aguilar, por lo que muchos supusieron que la canción estaba dedicada a ella y que seguramente la hija de Pepe Aguilar aparecería en el material. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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