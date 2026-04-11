$!Polémica por ‘Un Vals’: Nodal asegura que no controla su imagen ni decisiones creativas

Definitivamente, Christian Nodal no sale de una para estar metido en otra polémica, y es que esta vez se trata de su video ‘Un Vals’, lo que levantó señalamientos y críticas en redes sociales. La controversia gira en torno a su nueva canción, que cuenta con la participación de una modelo que aparentemente luce muy similar físicamente a Cazzu.

El cantautor salió a redes sociales para hacer frente a los rumores que apuntaban a que se “inspiró” en la madre de su hija Inti; sin embargo, la sorpresa fue cuando aclaró que él no posee los derechos de esas decisiones creativas, así como de su nombre o imagen.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, se lee en la historia compartida por ‘El Forajido’.