Policía de EU revive arresto de Justin Timberlake: Así fue como lo atraparon en estado de ebriedad

El video del arresto de Justin Timberlake en 2024, en el que el cantante falla las pruebas de sobriedad, fue difundido este sábado en redes sociales, luego de que la policía de Sag Harbor lo hiciera público. Esto sucede después de que se presentara una solicitud por parte de medios de comunicación, basada en la Ley de Libertad de Información.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE JUSTIN TIMBERLAKE EN ESTADO DE EBRIEDAD Las imágenes, registradas por cámaras corporales de la policía, muestran al artista visiblemente nervioso, mientras intenta justificar la situación y asegura que solo había consumido un martini. En el video también se observa cómo un agente le señala que no se detuvo en semáforos y realizó giros bruscos. Durante la grabación, Timberlake se disculpa y explica que manejaba un auto alquilado debido a un viaje de trabajo. En ese momento afirma: - “Estoy en mi gira mundial”, lo que provoca la reacción del oficial: - “¿Qué? ¿De gira mundial? ¿Haciendo qué?”. Más adelante, al ser cuestionado nuevamente, responde: “Sí, estoy en un tour mundial” y añade: “Es difícil de explicar... Soy Justin Timberlake”.

EN EL PROCESO, JUSTIN TIMBERLAKE REALIZÓ PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA En las imágenes también se aprecia cómo el cantante, con la mirada perdida, realiza pruebas de alcoholemia, señalando: “Estas pruebas son muy difíciles”. Posteriormente, en la comisaría, se le observa esposado mientras declara: “Solo me he tomado un martini”. En otro momento, una mujer que lo acompañaba reacciona ante los oficiales diciendo: “No puede ser. Estás arrestando a Justin Timberlake, ¿por qué? (...). ¿Puedes hacerme un favor, porque les encantó ‘Bye Bye Bye’ o ‘SexyBack’?”, en referencia a algunos de sus éxitos. DIFUSIÓN DEL VIDEO El material fue difundido tras un acuerdo entre las autoridades y los abogados del artista, luego de que este intentara impedir su publicación al argumentar que el video lo mostraba “en un estado de extrema vulnerabilidad” y exponía “detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta” durante el arresto.

Cabe recordar que Timberlake se declaró culpable en septiembre de 2024 de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por el que pagó una multa, realizó 25 horas de trabajo comunitario y participó en un anuncio de seguridad pública, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

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