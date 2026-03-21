¿Y Profeco? Reportan ‘estafa’ de Funticket a fans en Saltillo de Miguel Bosé

Está cerca de cumplirse un año desde que se anunció el concierto del cantante español Miguel Bosé en Saltillo; sin embargo, meses después del anuncio se canceló su presentación en la capital de Coahuila, y ahí comenzó una peregrinación y calvario para los fans del intérprete, ya que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, no han recibido el reembolso por los boletos adquiridos.

Fue precisamente en Facebook donde el tema se volvió viral, ya que, desesperados por no tener respuesta, algunas de las víctimas comenzaron a señalar y organizar una campaña en la que piden la intervención de las autoridades en contra de la boletera Funticket, algo que hasta ahora no ha tenido resultados favorables.

Lo peor llegó para los fans en Saltillo cuando descubrieron que en otros lugares como Monclova, San Luis Potosí, Querétaro o Tamaulipas también hay afectados, con pérdidas que van desde los 4 mil hasta más de 20 mil pesos, según denuncias compartidas en el grupo de Facebook ‘Estafados por Funticket’.