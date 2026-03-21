¿Y Profeco? Reportan ‘estafa’ de Funticket a fans en Saltillo de Miguel Bosé
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Según publicaciones en Facebook, la boletera ha retrasado el reembolso del costo de los boletos y solo ofrece un ‘monedero electrónico’ para otro evento
Está cerca de cumplirse un año desde que se anunció el concierto del cantante español Miguel Bosé en Saltillo; sin embargo, meses después del anuncio se canceló su presentación en la capital de Coahuila, y ahí comenzó una peregrinación y calvario para los fans del intérprete, ya que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, no han recibido el reembolso por los boletos adquiridos.
Fue precisamente en Facebook donde el tema se volvió viral, ya que, desesperados por no tener respuesta, algunas de las víctimas comenzaron a señalar y organizar una campaña en la que piden la intervención de las autoridades en contra de la boletera Funticket, algo que hasta ahora no ha tenido resultados favorables.
Lo peor llegó para los fans en Saltillo cuando descubrieron que en otros lugares como Monclova, San Luis Potosí, Querétaro o Tamaulipas también hay afectados, con pérdidas que van desde los 4 mil hasta más de 20 mil pesos, según denuncias compartidas en el grupo de Facebook ‘Estafados por Funticket’.
¿QUÉ PASÓ CON FUNTICKET?
El show del español significaba su regreso a Saltillo después de 15 años; sin embargo, la ilusión se transformó en un trago amargo difícil de pasar debido a las acciones y respuestas de los organizadores.
La cita sería el 29 de noviembre en el Estadio Francisco I. Madero; no obstante, las ganas de vivir de cerca el ‘Bosé: Importante Tour’ quedaron como otro evento más en Saltillo que no se concreta y que representa una “burla” para los fanáticos, tal como ocurre con quienes compraron entradas para ‘Enrrollados’, supuesta reunión del elenco de ‘Otro Rollo’ en vivo, encabezada por Adal Ramones.
Artistas como Christian Nodal, Peso Pluma, Grupo Firme y hasta Luis Miguel habrían elegido esta boletera para sus presentaciones, mismas que no llegaron a realizarse.
Artistas como Christian Nodal, Peso Pluma, Grupo Firme y hasta Luis Miguel habrían elegido esta boletera para sus presentaciones, mismas que no llegaron a realizarse.
Según usuarios en redes sociales, la solución que habría ofrecido la empresa consiste en un “monedero electrónico” para poder comprar entradas a otro evento de su interés, respuesta que no ha sido bien recibida ni resulta favorable para los compradores.
Hasta el cierre de la edición, la empresa no se había pronunciado sobre este evento ni sobre algún otro cancelado en la localidad.