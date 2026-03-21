¿Y Profeco? Reportan ‘estafa’ de Funticket a fans en Saltillo de Miguel Bosé

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 21 marzo 2026
    ¿Y Profeco? Reportan ‘estafa’ de Funticket a fans en Saltillo de Miguel Bosé
    Experiencia. Afectados en varias ciudades aseguran que la boletera solo ofrece monederos electrónicos en lugar de devolver el dinero FOTO: CUARTOSCURO/ FACEBOOK

Según publicaciones en Facebook, la boletera ha retrasado el reembolso del costo de los boletos y solo ofrece un ‘monedero electrónico’ para otro evento

Está cerca de cumplirse un año desde que se anunció el concierto del cantante español Miguel Bosé en Saltillo; sin embargo, meses después del anuncio se canceló su presentación en la capital de Coahuila, y ahí comenzó una peregrinación y calvario para los fans del intérprete, ya que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, no han recibido el reembolso por los boletos adquiridos.

Fue precisamente en Facebook donde el tema se volvió viral, ya que, desesperados por no tener respuesta, algunas de las víctimas comenzaron a señalar y organizar una campaña en la que piden la intervención de las autoridades en contra de la boletera Funticket, algo que hasta ahora no ha tenido resultados favorables.

Lo peor llegó para los fans en Saltillo cuando descubrieron que en otros lugares como Monclova, San Luis Potosí, Querétaro o Tamaulipas también hay afectados, con pérdidas que van desde los 4 mil hasta más de 20 mil pesos, según denuncias compartidas en el grupo de Facebook ‘Estafados por Funticket’.

¿QUÉ PASÓ CON FUNTICKET?

El show del español significaba su regreso a Saltillo después de 15 años; sin embargo, la ilusión se transformó en un trago amargo difícil de pasar debido a las acciones y respuestas de los organizadores.

La cita sería el 29 de noviembre en el Estadio Francisco I. Madero; no obstante, las ganas de vivir de cerca el ‘Bosé: Importante Tour’ quedaron como otro evento más en Saltillo que no se concreta y que representa una “burla” para los fanáticos, tal como ocurre con quienes compraron entradas para ‘Enrrollados’, supuesta reunión del elenco de ‘Otro Rollo’ en vivo, encabezada por Adal Ramones.

Artistas como Christian Nodal, Peso Pluma, Grupo Firme y hasta Luis Miguel habrían elegido esta boletera para sus presentaciones, mismas que no llegaron a realizarse.

$!Es en los comentarios en donde los afectados han podido encontrar apoyo de otras personas para seguir o comenzar las peticiones en redes y en Profeco.
Es en los comentarios en donde los afectados han podido encontrar apoyo de otras personas para seguir o comenzar las peticiones en redes y en Profeco. FOTO: FACEBOOK

Artistas como Christian Nodal, Peso Pluma, Grupo Firme y hasta Luis Miguel habrían elegido esta boletera para sus presentaciones, mismas que no llegaron a realizarse.

Según usuarios en redes sociales, la solución que habría ofrecido la empresa consiste en un “monedero electrónico” para poder comprar entradas a otro evento de su interés, respuesta que no ha sido bien recibida ni resulta favorable para los compradores.

https://vanguardia.com.mx/show/charla-exclusiva-ejae-revela-el-fenomeno-detras-de-golden-y-el-exito-global-de-kpop-demon-hunters-FL19656470

Hasta el cierre de la edición, la empresa no se había pronunciado sobre este evento ni sobre algún otro cancelado en la localidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cancelación
Conciertos
Espectáculos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Miguel Bosé

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A-MAGA

A-MAGA
true

‘Plan B’, o el arte de fracasar de forma innecesaria
Un hecho inusual en los mercados energéticos puso a la Mezcla Mexicana de Exportación por arriba del marcador estadounidense WTI, impulsada por la demanda de crudos pesados.

México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial.

¿Victoria Ruffo murió? La verdad detrás del rumor viral que alarma a México
Depósitos de pensiones ya tienen fecha para abril; ISSSTE adelantará el pago a beneficiarios

Pensión IMSS e ISSSTE abril 2026: fechas de pago confirmadas y calendario completo
Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril se llevará a cabo la tradicional Semana Santa, en la cual escuelas y empresas dan algunos días libres para sus estudiantes como trabajadores.

Si trabajo el Jueves y Viernes Santo, ¿me pagarán el doble?: Esto dice la LFT
México presentó su nuevo uniforme de visitante para el Mundial 2026, una camiseta blanca con detalles en verde y rojo que acompañará al Tri en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Nueva playera de México para el Mundial 2026: Así es el jersey de visitante de Adidas para el Tri