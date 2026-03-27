Policía de Monterrey vigilará inmediaciones del Parque Fundidora por Festival Pa´l Norte
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El ayuntamiento despplegará cerca de 30 elementos para cuidar el exterior del Parque y en el interior habrá personal estatal y de seguridad privada
Monterrey, Nuevo León.- El municipio de Monterrey desplegará un operativo con cerca de 350 elementos que se encargará de vigilar las inmediaciones del Parque Fundidora ante la celebración del Festival Tecate Pa´l Norte que se realizará desde este viernes y hasta el domingo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal implementará el despliegue que contempla elementos de Policía, Tránsito, Protección Civil, Guardia Auxiliar y Cadetes.
Los efectivos estarán brindando seguridad y apoyarán con la vialidad en el perímetro del parque, mientras que autoridades estatales y de seguridad privada se encargarán de la vigilancia en el interior del lugar.
El dispositivo de vialidad arrancará desde las 12:00 horas del viernes, sábado y domingo, hasta las 02:00 horas del lunes.
“Se exhorta a los automovilistas a no transitar por avenidas como Madero y Fundidora para evitar el congestionamiento vial que se registra en este tipo de eventos”, solicitó la autoridad municipal.
Además, no circular por calles o avenidas aledañas de las colonias ubicadas en los alrededores del Parque Fundidora.
RECOMENDACIONES:
Se exhorta a tomar alternativas viales a los automovilistas que se dirigen a los municipios del oriente del área metropolitana como Guadalupe, Juárez y Apodaca.
De preferencia no circular por las arterias aledañas al Parque Fundidora y utilizar otras como Morones Prieto, Ruiz Cortines y Nogalar, todas ellas al oriente.
En caso de venir del sur de la ciudad, lo mejor es transitar por avenida Revolución, Constitución al oriente y luego por Félix U Gómez o Cuauhtémoc hacia el norte.
A los asistentes al Festival, se les recomienda llegar en transporte público como el Metro, rutas urbanas, taxis de aplicación o que un familiar o conocido los deje cerca del evento.
BIEN VIGILADOS
La autoridad estableció que contará con cámaras, torres de vigilancia y tótems de seguridad que están conectados al C4.
Sin embargo, no está de más evitar dialogar con extraños, guardar la cartera y teléfonos celulares en bolsas frontales y en el caso de las mujeres que no carguen bolsas de mano para evitar ser víctimas de robo.
En caso de cualquier situación que requiera auxilio se puede solicitar a las autoridades presentes tanto al interior como al exterior del parque, o bien al 911.