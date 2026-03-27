Policía de Monterrey vigilará inmediaciones del Parque Fundidora por Festival Pa´l Norte

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/ 27 marzo 2026
    Policía de Monterrey vigilará inmediaciones del Parque Fundidora por Festival Pa´l Norte
    Monterrey implementará operativo con 350 elementos y cierres viales alrededor del Parque Fundidora durante el Festival Tecate Pa’l Norte VANGUARDIA

El ayuntamiento despplegará cerca de 30 elementos para cuidar el exterior del Parque y en el interior habrá personal estatal y de seguridad privada

Monterrey, Nuevo León.- El municipio de Monterrey desplegará un operativo con cerca de 350 elementos que se encargará de vigilar las inmediaciones del Parque Fundidora ante la celebración del Festival Tecate Pa´l Norte que se realizará desde este viernes y hasta el domingo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal implementará el despliegue que contempla elementos de Policía, Tránsito, Protección Civil, Guardia Auxiliar y Cadetes.

Los efectivos estarán brindando seguridad y apoyarán con la vialidad en el perímetro del parque, mientras que autoridades estatales y de seguridad privada se encargarán de la vigilancia en el interior del lugar.

El dispositivo de vialidad arrancará desde las 12:00 horas del viernes, sábado y domingo, hasta las 02:00 horas del lunes.

“Se exhorta a los automovilistas a no transitar por avenidas como Madero y Fundidora para evitar el congestionamiento vial que se registra en este tipo de eventos”, solicitó la autoridad municipal.

Además, no circular por calles o avenidas aledañas de las colonias ubicadas en los alrededores del Parque Fundidora.

RECOMENDACIONES:

Se exhorta a tomar alternativas viales a los automovilistas que se dirigen a los municipios del oriente del área metropolitana como Guadalupe, Juárez y Apodaca.

De preferencia no circular por las arterias aledañas al Parque Fundidora y utilizar otras como Morones Prieto, Ruiz Cortines y Nogalar, todas ellas al oriente.

En caso de venir del sur de la ciudad, lo mejor es transitar por avenida Revolución, Constitución al oriente y luego por Félix U Gómez o Cuauhtémoc hacia el norte.

A los asistentes al Festival, se les recomienda llegar en transporte público como el Metro, rutas urbanas, taxis de aplicación o que un familiar o conocido los deje cerca del evento.

BIEN VIGILADOS

La autoridad estableció que contará con cámaras, torres de vigilancia y tótems de seguridad que están conectados al C4.

Sin embargo, no está de más evitar dialogar con extraños, guardar la cartera y teléfonos celulares en bolsas frontales y en el caso de las mujeres que no carguen bolsas de mano para evitar ser víctimas de robo.

En caso de cualquier situación que requiera auxilio se puede solicitar a las autoridades presentes tanto al interior como al exterior del parque, o bien al 911.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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