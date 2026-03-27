Policía de Monterrey vigilará inmediaciones del Parque Fundidora por Festival Pa´l Norte

Monterrey, Nuevo León.- El municipio de Monterrey desplegará un operativo con cerca de 350 elementos que se encargará de vigilar las inmediaciones del Parque Fundidora ante la celebración del Festival Tecate Pa´l Norte que se realizará desde este viernes y hasta el domingo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal implementará el despliegue que contempla elementos de Policía, Tránsito, Protección Civil, Guardia Auxiliar y Cadetes.

Los efectivos estarán brindando seguridad y apoyarán con la vialidad en el perímetro del parque, mientras que autoridades estatales y de seguridad privada se encargarán de la vigilancia en el interior del lugar.

El dispositivo de vialidad arrancará desde las 12:00 horas del viernes, sábado y domingo, hasta las 02:00 horas del lunes.

“Se exhorta a los automovilistas a no transitar por avenidas como Madero y Fundidora para evitar el congestionamiento vial que se registra en este tipo de eventos”, solicitó la autoridad municipal.

Además, no circular por calles o avenidas aledañas de las colonias ubicadas en los alrededores del Parque Fundidora.

RECOMENDACIONES:

Se exhorta a tomar alternativas viales a los automovilistas que se dirigen a los municipios del oriente del área metropolitana como Guadalupe, Juárez y Apodaca.

De preferencia no circular por las arterias aledañas al Parque Fundidora y utilizar otras como Morones Prieto, Ruiz Cortines y Nogalar, todas ellas al oriente.

En caso de venir del sur de la ciudad, lo mejor es transitar por avenida Revolución, Constitución al oriente y luego por Félix U Gómez o Cuauhtémoc hacia el norte.

A los asistentes al Festival, se les recomienda llegar en transporte público como el Metro, rutas urbanas, taxis de aplicación o que un familiar o conocido los deje cerca del evento.