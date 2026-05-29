“Representan a México, no a la Presidenta”... Sheinbaum a ganadoras del concurso de dominadas

La mandataria resaltó el desempeño de las participantes y aseguró que su esfuerzo representa mucho más que una competencia deportiva. Frente a medios de comunicación y funcionarios federales, Sheinbaum subrayó que las jóvenes simbolizan el talento y la disciplina de nuevas generaciones de futbolistas mexicanas.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció públicamente a las cuatro finalistas del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, iniciativa dirigida a jóvenes apasionadas por el futbol rumbo a la Copa Mundial 2026.

El concurso reunió videos enviados por cientos de jóvenes futbolistas de distintas partes del país, quienes mostraron habilidades técnicas, dominio del balón y creatividad mediante dinámicas de dominadas.

“Las cuatro finalistas, nuestro reconocimiento. Son orgullo de México. No van a representar a la Presidenta o a la jefa de Gobierno, van a representar a México”, expresó.

· Participaron jóvenes de distintos estados· El concurso estuvo enfocado en futbol femenil· Las ganadoras asistirán al Mundial 2026

FUTBOL FEMENIL Y TALENTO JUVENIL

Durante su mensaje, Sheinbaum también habló sobre el crecimiento del futbol femenil en México y destacó que este deporte se ha convertido en un espacio cada vez más importante para las mujeres.

La Presidenta señaló que las participantes representan valores como disciplina, constancia y pasión deportiva, además de servir como ejemplo para niñas y adolescentes interesadas en desarrollarse dentro del futbol.

“Representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte, amor por lo que hacen, porque hay una entrega enorme en cada uno de los videos”, dijo.

Además, planteó mantener comunicación con las jóvenes que participaron en el certamen para impulsar proyectos deportivos que permitan dar continuidad a su desarrollo dentro de esta disciplina.

El objetivo, explicó, es fortalecer la creación de equipos, torneos y espacios deportivos donde las futbolistas puedan seguir creciendo y mostrar su talento.

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MUNDIAL SOCIAL 2026 Y EL DEPORTE COMO INTEGRACIÓN

A menos de dos semanas del arranque del Mundial 2026, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentarán nuevas acciones relacionadas con el llamado Mundial Social, estrategia impulsada por el Gobierno federal para vincular el torneo con actividades deportivas y comunitarias en todo el país.

“Más allá de recibir a millones de visitantes por el Mundial, queremos que se quede en la gente, que el deporte sea parte de algo social”, señaló.

La mandataria sostuvo que el deporte puede convertirse en una herramienta de integración social y construcción de paz, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

También hizo un llamado a clubes profesionales y escuelas deportivas para fortalecer sus fuerzas básicas y abrir más oportunidades para jóvenes futbolistas de cualquier región del país.

“Que la niña o el niño que vive en el lugar más apartado de México pueda ser parte de la selección, pueda ser parte de un equipo de futbol”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que el talento deportivo existe en todo México y que el futbol puede funcionar como un espacio de unión social y desarrollo comunitario.

“Queremos que el talento llegue a la Selección Nacional femenil y varonil. El deporte nos une, nos convoca y construye paz todos los días”, concluyó.