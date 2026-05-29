“Representan a México, no a la Presidenta”... Sheinbaum a ganadoras del concurso de dominadas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    “Representan a México, no a la Presidenta”... Sheinbaum a ganadoras del concurso de dominadas
    Sheinbaum reconoció a las jóvenes ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial” y afirmó que simbolizan el crecimiento del futbol femenil y el talento juvenil del país. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum destacó a las finalistas del concurso rumbo al Mundial 2026 y aseguró que representan a México y al esfuerzo de las jóvenes futbolistas

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció públicamente a las cuatro finalistas del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, iniciativa dirigida a jóvenes apasionadas por el futbol rumbo a la Copa Mundial 2026.

La mandataria resaltó el desempeño de las participantes y aseguró que su esfuerzo representa mucho más que una competencia deportiva. Frente a medios de comunicación y funcionarios federales, Sheinbaum subrayó que las jóvenes simbolizan el talento y la disciplina de nuevas generaciones de futbolistas mexicanas.

“Las cuatro finalistas, nuestro reconocimiento. Son orgullo de México. No van a representar a la Presidenta o a la jefa de Gobierno, van a representar a México”, expresó.

El concurso reunió videos enviados por cientos de jóvenes futbolistas de distintas partes del país, quienes mostraron habilidades técnicas, dominio del balón y creatividad mediante dinámicas de dominadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-regala-su-boleto-para-el-mundial-la-ganadora-es-una-joven-indigena-veracruzana-AB21026547

· Participaron jóvenes de distintos estados· El concurso estuvo enfocado en futbol femenil· Las ganadoras asistirán al Mundial 2026

FUTBOL FEMENIL Y TALENTO JUVENIL

Durante su mensaje, Sheinbaum también habló sobre el crecimiento del futbol femenil en México y destacó que este deporte se ha convertido en un espacio cada vez más importante para las mujeres.

La Presidenta señaló que las participantes representan valores como disciplina, constancia y pasión deportiva, además de servir como ejemplo para niñas y adolescentes interesadas en desarrollarse dentro del futbol.

“Representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte, amor por lo que hacen, porque hay una entrega enorme en cada uno de los videos”, dijo.

Además, planteó mantener comunicación con las jóvenes que participaron en el certamen para impulsar proyectos deportivos que permitan dar continuidad a su desarrollo dentro de esta disciplina.

El objetivo, explicó, es fortalecer la creación de equipos, torneos y espacios deportivos donde las futbolistas puedan seguir creciendo y mostrar su talento.

· El Gobierno busca impulsar espacios deportivos· Sheinbaum habló sobre igualdad en el deporte· Las participantes mostraron habilidades con el balón

MUNDIAL SOCIAL 2026 Y EL DEPORTE COMO INTEGRACIÓN

A menos de dos semanas del arranque del Mundial 2026, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentarán nuevas acciones relacionadas con el llamado Mundial Social, estrategia impulsada por el Gobierno federal para vincular el torneo con actividades deportivas y comunitarias en todo el país.

“Más allá de recibir a millones de visitantes por el Mundial, queremos que se quede en la gente, que el deporte sea parte de algo social”, señaló.

La mandataria sostuvo que el deporte puede convertirse en una herramienta de integración social y construcción de paz, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

También hizo un llamado a clubes profesionales y escuelas deportivas para fortalecer sus fuerzas básicas y abrir más oportunidades para jóvenes futbolistas de cualquier región del país.

“Que la niña o el niño que vive en el lugar más apartado de México pueda ser parte de la selección, pueda ser parte de un equipo de futbol”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que el talento deportivo existe en todo México y que el futbol puede funcionar como un espacio de unión social y desarrollo comunitario.

“Queremos que el talento llegue a la Selección Nacional femenil y varonil. El deporte nos une, nos convoca y construye paz todos los días”, concluyó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-da-las-bases-del-concurso-para-ganar-el-boleto-de-la-inauguracion-del-mundial-de-futbol-20026-GE19484406

EN DATOS

· El Mundial 2026 iniciará en México en junio

· El Gobierno impulsa el programa Mundial Social

· Sheinbaum pidió fortalecer fuerzas básicas deportivas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FIFA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Autoridades municipales mantienen un operativo donde reciben denuncias sobre autos abandonados en plena vía pública.

Saltillo: Aumenta presencia de ‘deshuesaderos’ en plena vía pública
El personal que ha decidido dejar su trabajo por acoso y discriminación laboral se ha disparado en casi 400 por ciento en el último año.

Coahuila, entre líderes en abandono laboral por discriminación y acoso
El Gobierno de Donald Trump no ha logrado convencer a México de llevar a cabo operativos contra el narco en territorio nacional.

Presiona EU a México con países latinos para operativos antinarco
Saltillo Soccer levantó el título de la Liga TDP en una noche que reunió futbol, identidad y una afición entregada en el Estadio Olímpico.

Saltillo Soccer campeón: protagonistas revelan cómo el equipo volvió a unir a la afición
Reto. Silvia Navarro interpreta a dos personajes en la nueva adaptación del exitoso melodrama argentino.

Apuestan a otro remake: regresa Silvia Navarro a las telenovelas con ‘Guardián de Mi Vida’ en Vix
Tras una rápida aprobación en San Lázaro, las Comisiones del Senado respaldaron por mayoría de votos posponer la histórica elección de jueces y magistrados hasta 2028.

Elección judicial se mueve a 2028: Comisiones del Senado dan luz verde a la propuesta de Sheinbaum
Omar Alejandro López Campos, tomó protesta como senador de Morena en suplencia de Enrique Inzunza Cázarez, durante la sesión extraordinaria del Senado de la República.

Senado aprueba licencia de Enrique Inzunza... por 22 horas; rinde protesta su suplente
Antes de las esperadas vacaciones de verano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que suspenderá una vez más las clases en el mes de mayo.

¿Hay clases el 29 de mayo? SEP confirma el último puente escolar del mes y el motivo