Sheinbaum regala su boleto para el mundial; la ganadora es una joven indígena veracruzana

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México
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    Sheinbaum regala su boleto para el mundial; la ganadora es una joven indígena veracruzana
    La presidenta Claudia Sheinbaum entregó el boleto 001 para el partido inaugural del Mundial 2026 a una joven originaria de Veracruz como parte del concurso nacional “Representa a México en la Inauguración del Mundial”. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum regaló el boleto 001 del Mundial 2026 a una joven veracruzana durante la Mañanera del Pueblo

El Mundial 2026 ya comenzó a generar momentos simbólicos en México incluso antes del silbatazo inicial. Este viernes, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó el boleto 001 para el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol a una joven veracruzana que ganó un concurso nacional impulsado por el Gobierno federal.

La ganadora fue Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven de 21 años originaria de la comunidad de El Carril, en el municipio de Tlaquilpa, Veracruz, quien obtuvo el acceso para asistir al encuentro inaugural que se disputará en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El boleto fue donado directamente por la presidenta Sheinbaum como parte de la iniciativa “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, un certamen dirigido a jóvenes mexicanos de distintas regiones del país.

Durante el evento, la mandataria destacó la importancia de acercar a las nuevas generaciones a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta y fomentar la participación juvenil en actividades relacionadas con el deporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-da-las-bases-del-concurso-para-ganar-el-boleto-de-la-inauguracion-del-mundial-de-futbol-20026-GE19484406

· El boleto corresponde al partido inaugural del Mundial 2026· El encuentro se jugará en el Estadio Azteca· La ganadora es originaria de Veracruz

JÓVENES DE DISTINTOS ESTADOS RECIBEN BOLETOS

La ceremonia también incluyó la entrega de otros accesos para partidos del Mundial que se disputarán en diferentes sedes mexicanas.

Una de las jóvenes seleccionadas fue Brianna Meli Medina Cortez, de 18 años y residente de Iztapalapa, Ciudad de México, quien recibió otro boleto para el partido inaugural. Este acceso fue donado por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

Por otro lado, Karla Itzel Peña Vilchis, de 22 años y habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero, obtuvo un boleto para uno de los partidos que se celebrarán en Guadalajara durante la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Daira Yaretzi Díaz García, de 16 años y originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, recibió el pase para un encuentro programado en Monterrey. Ambos boletos fueron entregados por la Secretaría de Turismo.

La dinámica llamó la atención porque reunió a jóvenes de diferentes contextos sociales y regiones del país, en un evento donde el futbol sirvió como punto de encuentro nacional rumbo al torneo internacional que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

· Participaron jóvenes de Veracruz, Oaxaca y CDMX· Guadalajara y Monterrey también serán sedes· México albergará partidos junto a Estados Unidos y Canadá

EL MUNDIAL 2026 YA COMIENZA A MOVER A MÉXICO

La presidenta Sheinbaum señaló que el objetivo del concurso es reconocer el talento, esfuerzo y participación de jóvenes mexicanos, además de acercarlos al Mundial 2026, cuya inauguración tendrá como sede la Ciudad de México en junio del próximo año.

El evento también sirvió para impulsar el llamado “Mundial Social 2026”, una iniciativa promovida por el Gobierno federal para fomentar actividades deportivas entre niñas, niños y jóvenes en el contexto de la Copa del Mundo.

Durante la conferencia, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, respaldó el proyecto y destacó la importancia de utilizar el futbol como herramienta de integración social y motivación para las nuevas generaciones.

“Celebramos el Mundial Social 2026”, expresó el funcionario al referirse al programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Mundial 2026 será especialmente significativo para México porque marcará la tercera ocasión en la historia que el país alberga una Copa del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

Además, el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto del mundo en recibir tres inauguraciones mundialistas, consolidando su lugar como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

· México será sede mundialista por tercera vez· El Estadio Azteca hará historia en 2026· El torneo arrancará en junio del próximo año

https://vanguardia.com.mx/deportes/mundial-fifa-2026-sheinbaum-anuncia-concurso-de-dominadas-para-ganar-su-boleto-mujeres-de-entre-16-y-25-anos-las-participantes-LE19484249

FUTBOL, JUVENTUD Y EXPECTATIVA RUMBO AL TORNEO

A poco más de un año del arranque oficial del Mundial, el ambiente futbolero ya empieza a sentirse en distintas partes del país. Desde campañas institucionales hasta actividades juveniles, el torneo internacional comienza a ocupar espacio en la conversación pública.

La entrega simbólica de boletos durante la Mañanera del Pueblo también reflejó el interés del Gobierno federal por vincular el evento deportivo con programas de inclusión y participación social.

Mientras la organización del Mundial avanza en México, miles de aficionados ya esperan la apertura oficial de la venta de entradas y el anuncio definitivo del calendario de partidos que se jugarán en las sedes mexicanas.

Por ahora, Yolett Cervantes Cuaquehua se convirtió en una de las primeras mexicanas en asegurar oficialmente su lugar en el partido inaugural del Mundial 2026, un evento que promete colocar nuevamente a México en el centro de la atención futbolística mundial.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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