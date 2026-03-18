Protagonizan latinos proyectos ganadores del Oscar

A diferencia de otros años, en la pasada entrega del Oscar, cuando menos en las categorías principales, brillaron por su ausencia los triunfos de creadores latinos en todas sus categorías.

Esto porque si bien “Frankenstein”, la producción de la autoría de nuestro compatriota mexicano Guillermo del Toro, obtuvo un total de tres estatuillas doradas en categorías como las de Mejor Dirección de Arte, Mejor Maquillaje y Mejor Vestuario, no le dio a ganar en ninguna en las que estuvo él nominado como las de Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, pero sí fue en ternas como las de los Cortometrajes, tanto del Género Documental como de Ficción, que fueron producciones y por lo mismo están disponibles de la plataforma de Netflix donde algunos latinos fueron protagonistas de sus historias.

El primero de ellos es “All the Empty Rooms”, un proyecto que tardó siete años en terminarse puesto que su director, Joshua Seftel, documentó el trabajo del corresponsal Steve Hartman y el fotógrafo Lou Bopp de captar con su lente las habitaciones vacías de niños muertos en diversos tiroteos escolares de los Estados Unidos, y precisamente al subir por el Oscar al Mejor Cortometraje Documental el domingo pasado los tres estuvieron acompañados de Gloria Cázares, la madre de Jackie Cázares, una de las protagonistas de este trabajo por haber sido la niña una de las víctimas del tiroteo acontecido en una escuela de Uvalde, Texas, en mayo del 2022.

El segundo se puede encontrar bajo el título de “Los Cantores Rusos” en la mencionada plataforma —cuando el más correcto es el original de “Los Cantantes”—, ya que bajo la dirección del ganador del Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción del 2025, Sam A. Davis, la historia, que se desarrolla en un bar donde un grupo muy diverso de personajes compite con temas clásicos que van de “House of the Rising Sun” a “Unchained Melody”, cuenta entre ellos a un grupo de cantantes salvadoreños que, bajo el nombre de “Llanteros 503”, se hicieron virales antes de ser parte de los cantantes que protagonizan este corto de varias nacionalidades y no solo rusos.

Y cerrando con broche de oro nuestro espacio de hoy está un clásico del género bélico como lo es “Pelotón”, de Oliver Stone, ganadora del Oscar a la Mejor Película; Mejor Dirección; Mejor Edición y Mejor Sonido de 1986 que puede encontrarse en streaming en MGM Plus; MUBI y VIX y que hizo historia en esta premiación porque, a diferencia de clásicos previos sobre la guerra de Vietnam, aquí el protagonista, Chris Taylor (Charlie Sheen, cuyo nombre verdadero es Carlos Estévez) es en realidad el alter ego del director y guionista Stone, quien se embarcó como voluntario a esta guerra que finalmente perdió EU para imprimir su desilusión en esta obra fílmica.

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