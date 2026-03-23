Ricardo Arjona confirma concierto en Saltillo en el Estadio I. Madero: Fecha y venta de boletos

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/ 23 marzo 2026
    Ricardo Arjona confirma concierto en Saltillo en el Estadio I. Madero: Fecha y venta de boletos
    Ricardo Arjona confirmó un concierto en Saltillo, Coahuila. ROLLING STONE

“Con una propuesta escénica única, Arjona llega a la ciudad con un show que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año”

Con la promesa de un espectáculo íntimo y de gran formato, el famoso cantante Ricardo Arjona recientemente confirmó su visita a Saltillo, Coahuila, como una forma de regreso a los escenarios mexicanos.

Durante su gira ‘Lo que el Seco no dijo’, el intérprete de ‘Fuiste Tú’ planea recorrer las principales ciudades del país, entre las que consideró a la capital coahuilense, llevando un evento completamente renovado, de gran formato y con un enfoque profundamente emocional.

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RICARDO ARJONA EN SALTILLO: CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO

De acuerdo con el boletín de prensa, Arjona estará visitando la ciudad el día 2 de diciembre de 2026, en el Estadio Francisco I. Madero.

“Con una propuesta escénica única, Arjona llega a la ciudad con un show que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año”, se destacó en el comunicado.

VENTA DE BOLETOS PARA RICARDO ARJONA EN SALTILLO

Hasta donde se ha informado, la venta de boletos será a través de la plataforma Boletomóvil. La venta general comenzará este miércoles 25 de marzo en punto de las 11:00 horas.

GIRA ‘LO QUE EL SECO NO DIJO’

Reconocido por convertir experiencias cotidianas en canciones que conectan con su público, Arjona presenta ‘Lo que el Seco no dijo’, una gira donde cada concierto se transforma en un espacio íntimo dentro de un formato de gran escala.

Se tiene previsto que los conciertos que componen este tour sean un recorrido más que emocional, donde miles de historias individuales convergen en un mismo lugar, creando una especie de experiencia única para cada asistente.

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“Con una escena que combina elementos del teatro tradicional con contenidos visuales contemporáneos, el show destaca por su narrativa y sensibilidad, sin dejar de lado la fuerza musical que caracteriza al artista, acompañado por lo que muchos consideran la mejor banda de su carrera”.

OTRAS FECHAS DE LA GIRA DE RICARDO ARJONA

* 7 de noviembre en Mérida

* 10 de noviembre en Tuxtla

* 12 de noviembre en Oaxaca

* 14 de noviembre en Puebla

* 16 de noviembre en Guadalajara

* 19 de noviembre en Toluca

* 21 de noviembre en Torreón

* 23 de noviembre en Chihuahua

* 26 de noviembre en Tijuana

* 29 de noviembre en Hermosillo

* 5 de diciembre en Monterrey

* 7 de diciembre en San Luis Potosí

* 9 de diciembre en Aguascalientes

* 11 de diciembre en León

* 13 de diciembre en Veracruz

* 15 de diciembre en Querétaro

* 19 de diciembre en Ciudad de México

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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