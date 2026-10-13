¡Chun-Lyn May!... el increíble comercial donde la vedette personifica a Chun-Li de Street Fighter (video)

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    ¡Chun-Lyn May!... el increíble comercial donde la vedette personifica a Chun-Li de Street Fighter (video)
    La vedette Lyn May sorprende como “Chun-Lyn May” en un comercial de FUD, justo antes del estreno de la nueva película de Street Fighter. VANGUARDIA/ARCHIVO

A días del estreno de la nueva cinta de Street Fighter, la vedette mexicana rompe internet al transformarse en la peleadora de Capcom en una ingeniosa campaña publicitaria

Internet no perdona y la publicidad mexicana tampoco. Justo cuando pensábamos haberlo visto todo, la vedette protagoniza una campaña de pizzas FUD que está dando de qué hablar por mezclar el folclor nacional con el mundo gamer. En un giro inesperado, la bailarina se transformó en Chun-Lyn May, una versión muy mexicana de la peleadora principal de la saga de videojuegos Street Fighter.

El anuncio es un viaje directo a la nostalgia arcade. La actriz luce el icónico traje azul y los clásicos chonguitos de Chun-Li, repartiendo golpes y patadas hasta romper el parabrisas de un auto retro. Todo fluye con música de 16 bits y efectos visuales clásicos, cerrando con una versión pixelada de ella misma y el lema de la campaña: “Chun-Lyn May ya lo dijo: ¡YA TÁ!”.

Semejante rareza no tardó en hacer eco en las redes sociales. Lejos de tomarlo a mal, la estrella del cine de ficheras demostró que sabe reírse de sí misma y compartió orgullosa su caracterización en Instagram. Junto a un par de fotografías del set, la actriz dejó un mensaje para sus seguidores: “Les saluda su amiga Chun-Lyn May”.

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ELENCO DE STREET FIGHTER TOMA LA CIUDAD DE MEXICO

Esta peculiar campaña llega en el momento exacto, pues la nueva película de Street Fighter aterriza en cines este jueves 15 de octubre de 2026. Para generar expectativa, el elenco organizó una gira promocional que hizo explotar la capital mexicana. El director Kitao Sakurai y los actores desataron la euforia en un masivo fan event celebrado en Plaza Universidad.

Pero Hollywood quiso vivir la experiencia chilanga completa. Jason Momoa (Blanka), Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Liang (Chun-Li) y Cody Rhodes (Guile) terminaron sobre un cuadrilátero instalado en el Monumento a la Revolución. Allí compartieron cámara con figuras de la Caravana Estelar AAA como Penta Zero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer.

Esta adaptación cinematográfica de Capcom quiere redimirse del tropiezo taquillero que fue la cinta de 2009 protagonizada por Kristin Kreuk. Ahora apuestan por la nostalgia pura, respetando los vestuarios y la narrativa original de los noventa. Como gancho extra, los cines IMAX proyectarán siete minutos exclusivos de detrás de cámaras antes de cada función.

CINCO DECADAS DE VIGENCIA EN LA CULTURA POPULAR

Que Lyn May (Lina Rosa Romay Esparza) siga siendo tendencia no es obra de la casualidad. Desde sus inicios en el cabaret y el cine de los setenta, ha construido una trayectoria de más de medio siglo basada en reinventarse constantemente. Su figura ha resistido el paso del tiempo, logrando mantenerse vigente en un medio donde la fama suele ser muy efímera.

Mientras otras celebridades de su generación quedaron en el olvido, ella aprovecha cualquier formato para seguir dando de qué hablar. Ya sea en televisión, revistas o protagonizando comerciales virales, su imagen pública es un ícono de la cultura popular que las nuevas generaciones siguen consumiendo de forma masiva.

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DATOS CURIOSOS

Para dimensionar el peso de esta franquicia que hoy cruza caminos con la cultura pop mexicana, aquí van unos datos curiosos sobre el videojuego:

· La saga acumula más de 45 millones de copias vendidas a nivel global desde su debut en 1987

· El título Street Fighter II lanzado en 1991 marcó un parteaguas definitivo en el género de peleas

· Fue el juego pionero en introducir combinaciones de botones para ejecutar ataques especiales

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Lyn May

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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