¡Chun-Lyn May!... el increíble comercial donde la vedette personifica a Chun-Li de Street Fighter (video)

El anuncio es un viaje directo a la nostalgia arcade. La actriz luce el icónico traje azul y los clásicos chonguitos de Chun-Li, repartiendo golpes y patadas hasta romper el parabrisas de un auto retro. Todo fluye con música de 16 bits y efectos visuales clásicos, cerrando con una versión pixelada de ella misma y el lema de la campaña: “Chun-Lyn May ya lo dijo: ¡YA TÁ!”.

Internet no perdona y la publicidad mexicana tampoco. Justo cuando pensábamos haberlo visto todo, la vedette protagoniza una campaña de pizzas FUD que está dando de qué hablar por mezclar el folclor nacional con el mundo gamer. En un giro inesperado, la bailarina se transformó en Chun- Lyn May , una versión muy mexicana de la peleadora principal de la saga de videojuegos Street Fighter .

Semejante rareza no tardó en hacer eco en las redes sociales. Lejos de tomarlo a mal, la estrella del cine de ficheras demostró que sabe reírse de sí misma y compartió orgullosa su caracterización en Instagram. Junto a un par de fotografías del set, la actriz dejó un mensaje para sus seguidores: “Les saluda su amiga Chun-Lyn May”.

ELENCO DE STREET FIGHTER TOMA LA CIUDAD DE MEXICO

Esta peculiar campaña llega en el momento exacto, pues la nueva película de Street Fighter aterriza en cines este jueves 15 de octubre de 2026. Para generar expectativa, el elenco organizó una gira promocional que hizo explotar la capital mexicana. El director Kitao Sakurai y los actores desataron la euforia en un masivo fan event celebrado en Plaza Universidad.

Pero Hollywood quiso vivir la experiencia chilanga completa. Jason Momoa (Blanka), Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Liang (Chun-Li) y Cody Rhodes (Guile) terminaron sobre un cuadrilátero instalado en el Monumento a la Revolución. Allí compartieron cámara con figuras de la Caravana Estelar AAA como Penta Zero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer.

Esta adaptación cinematográfica de Capcom quiere redimirse del tropiezo taquillero que fue la cinta de 2009 protagonizada por Kristin Kreuk. Ahora apuestan por la nostalgia pura, respetando los vestuarios y la narrativa original de los noventa. Como gancho extra, los cines IMAX proyectarán siete minutos exclusivos de detrás de cámaras antes de cada función.

CINCO DECADAS DE VIGENCIA EN LA CULTURA POPULAR

Que Lyn May (Lina Rosa Romay Esparza) siga siendo tendencia no es obra de la casualidad. Desde sus inicios en el cabaret y el cine de los setenta, ha construido una trayectoria de más de medio siglo basada en reinventarse constantemente. Su figura ha resistido el paso del tiempo, logrando mantenerse vigente en un medio donde la fama suele ser muy efímera.

Mientras otras celebridades de su generación quedaron en el olvido, ella aprovecha cualquier formato para seguir dando de qué hablar. Ya sea en televisión, revistas o protagonizando comerciales virales, su imagen pública es un ícono de la cultura popular que las nuevas generaciones siguen consumiendo de forma masiva.