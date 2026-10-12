Alan Pulido exhibe su salida de Chivas y asegura que lo maltrataron mucho

Según el testimonio de Pulido, los futbolistas eran enviados a entrenar alrededor de las tres de la tarde, cuando las temperaturas alcanzaban entre 39 y 40 grados centígrados. Además, aseguró que les negaban la posibilidad de contar con porteros de las categorías inferiores para completar sus ejercicios.

En un adelanto del tercer episodio de su podcast Puliendo Talentos , el atacante contó cómo fueron sus últimos días en la institución tapatía. Entre los jugadores que compartieron esa situación mencionó a Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Gael Olivas, quienes tampoco entraban en los planes deportivos del equipo.

A varios meses de su salida de Chivas, Alan Pulido decidió hablar sobre el trato que recibió durante sus últimos meses en el club rojiblanco. El delantero mexicano relató que fue separado del primer equipo junto con otros futbolistas y denunció condiciones de entrenamiento que, desde su perspectiva, fueron un castigo.

“Nos ponían a entrenar a las tres de la tarde, hasta parecía un castigo, la verdad; solazo, 39, 40 grados”, relató el delantero. También explicó que, aunque pedían que algún guardameta de las fuerzas básicas trabajara con ellos, la respuesta era negativa y debían entrenar solos.

UNA POSIBLE DEMANDA QUE NO LLEGÓ A LOS TRIBUNALES

Pulido también cuestionó que el grupo fuera excluido de la pretemporada, una decisión que, según su versión, podía tener consecuencias legales. El futbolista aseguró que los jugadores tenían argumentos para reclamar, pero optaron por no hacerlo para evitar perjudicar a la institución.

“Nos tenían entrenando en las tardes. No nos llevaron a la pretemporada, cuando legalmente no se puede hacer. Podríamos haber hecho una demanda, pero al final no quieres hacerle mal al club”, explicó.

El delantero también criticó la gestión administrativa de Chivas y consideró que algunas personas dentro de la organización no ofrecen un trato acorde con la historia y la importancia del equipo. A su juicio, esa situación ha contribuido a que varios futbolistas terminen su relación con el Guadalajara en malos términos.

LOS NÚMEROS DE PULIDO: DE PROTAGONISTA A UN REGRESO DISCRETO

La polémica coincide con el balance de sus dos etapas como rojiblanco. Pulido dejó una huella importante durante su primer ciclo, pero su segunda oportunidad en Chivas estuvo muy lejos de ese rendimiento.

De acuerdo con los registros estadísticos disponibles, en su primera etapa, entre 2016 y 2020, disputó 117 partidos oficiales y marcó 41 goles. Fue parte del equipo que conquistó la Liga MX en el Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. Además, se proclamó campeón de goleo del Apertura 2019, con 12 anotaciones, uno de los momentos más destacados de su carrera.

Su regreso se produjo a principios de 2025, después de su paso por el Sporting Kansas City de la MLS. Sin embargo, en su segunda etapa apenas registró dos goles en 18 partidos oficiales, según el desglose estadístico de sus temporadas 2024-2025 y 2025-2026. En la Liga MX, sus números fueron de dos anotaciones en 13 apariciones durante ese segundo ciclo.

La diferencia es contundente: en su primera etapa promedió aproximadamente un gol cada tres partidos, mientras que en la segunda su producción cayó a cerca de un tanto cada nueve encuentros. Las cifras ayudan a entender por qué su regreso no tuvo el impacto esperado por la afición, aunque por sí solas no explican todas las razones de su salida.