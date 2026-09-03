¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Mariachi Vargas, Víctor Mendivil, charla sobre la Ninfa y ‘El Desaire’ en cines

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    ¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Mariachi Vargas, Víctor Mendivil, charla sobre la Ninfa y ‘El Desaire’ en cines
    Opciones. Fin de semana en Saltillo: música, arte y cine para disfrutar del 4 al 6 de septiembre. FOTO: ARCHIVO/ ESPECIAL

Este es el primer fin de semana de septiembre y las opciones para disfrutarlo pueden ser en familia o con amigos, gracias a las actividades que hay en la ciudad

El regreso a clases fue hace unos días y por ello hay que buscar la manera de distraerse y recargar pilas, además de encontrar la manera de disfrutar los días de descanso

MARIACHI VARGAS EN EL FERNANDO SOLER

Como parte de su tour ‘Más Mexicano que Nunca’ el legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán llegará este viernes 4 de septiembre al Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 20:30 horas.

La agrupación asegura que presentará un viaje sonoro por el corazón de México que reúne los himnos más grandes de la cultura con la maestría técnica que solo “el mejor mariachi del mundo” puede ofrecer. Desde los clásicos de José Alfredo hasta los éxitos que nos hacen vibrar hoy.

Los boletos se pueden comprar en el sitio de New Ticket, en donde los precios van desde los $550 hasta los $1,650 pesos.

CONCIERTO DE VÍCTOR MENDIVIL

Este mismo viernes 4 de septiembre se presentará el sonorense Víctor Mendivil en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su actual gira nacional.

La cita de este viernes es a las 21:00 horas y los boletos pueden comprarse en el sitio eticket en donde los precios van desde los $650 a los $3,050.

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CHARLA CON ALEJANDRO FUENTES GIL

Este Sábado 5 de septiembre en el Museo Rubén Herrera se llevará a cabo la charla ‘La Ninfa Restaurada: Memoria, Historia y Reconstrucción de Un Símbolo de Saltillo’.

El artista platicará con el público sobre la restauración de la Ninfa como parte de las actividades de la exposición La Forma de Ella. La cita es a las 12:00 horas y la entrada es gratuita.

CONCIERTO DE VÍCTOR MENDIVIL

Este mismo viernes 4 de septiembre se presentará el sonorense Víctor Mendivil en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su actual gira nacional.

La cita de este viernes es a las 21:00 horas y los boletos pueden comprarse en el sitio eticket en donde los precios van desde los $650 a los $3,050.

‘EL DESAIRE’ EN CINES DE SALTILLO

Por fin, tras meses de paseo por diversos festivales internacionales, la película coahuilense ‘El Desaire’ ya está en los cines de Saltillo, por lo que será importante acudir a verla y apoyar al cine mexicano en este primer fin de semana.

En la ciudad estará exhibiéndose en diversos complejos, como, por ejemplo, en las salas de Cinépolis de Paseo Villalta, Sendero Sur, Plaza Patio y La Nogalera, donde las funciones comienzan desde las 13:00 horas el viernes, sábado y domingo.

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Mientras que en Cinemex de Mirasierra será a las 15:30 y 20:15 horas, y en Galerías habrá una única función a las 18:30 horas el sábado 5 de septiembre. Mientras que el domingo será el mismo horario.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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