$!¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Mariachi Vargas, Víctor Mendivil, charla sobre la Ninfa y ‘El Desaire’ en cines

El regreso a clases fue hace unos días y por ello hay que buscar la manera de distraerse y recargar pilas, además de encontrar la manera de disfrutar los días de descanso

MARIACHI VARGAS EN EL FERNANDO SOLER Como parte de su tour ‘Más Mexicano que Nunca’ el legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán llegará este viernes 4 de septiembre al Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 20:30 horas. La agrupación asegura que presentará un viaje sonoro por el corazón de México que reúne los himnos más grandes de la cultura con la maestría técnica que solo “el mejor mariachi del mundo” puede ofrecer. Desde los clásicos de José Alfredo hasta los éxitos que nos hacen vibrar hoy. Los boletos se pueden comprar en el sitio de New Ticket, en donde los precios van desde los $550 hasta los $1,650 pesos.

CONCIERTO DE VÍCTOR MENDIVIL Este mismo viernes 4 de septiembre se presentará el sonorense Víctor Mendivil en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su actual gira nacional. La cita de este viernes es a las 21:00 horas y los boletos pueden comprarse en el sitio eticket en donde los precios van desde los $650 a los $3,050.

CHARLA CON ALEJANDRO FUENTES GIL Este Sábado 5 de septiembre en el Museo Rubén Herrera se llevará a cabo la charla ‘La Ninfa Restaurada: Memoria, Historia y Reconstrucción de Un Símbolo de Saltillo’. El artista platicará con el público sobre la restauración de la Ninfa como parte de las actividades de la exposición La Forma de Ella. La cita es a las 12:00 horas y la entrada es gratuita.

CONCIERTO DE VÍCTOR MENDIVIL Este mismo viernes 4 de septiembre se presentará el sonorense Víctor Mendivil en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su actual gira nacional. La cita de este viernes es a las 21:00 horas y los boletos pueden comprarse en el sitio eticket en donde los precios van desde los $650 a los $3,050.

‘EL DESAIRE’ EN CINES DE SALTILLO Por fin, tras meses de paseo por diversos festivales internacionales, la película coahuilense ‘El Desaire’ ya está en los cines de Saltillo, por lo que será importante acudir a verla y apoyar al cine mexicano en este primer fin de semana. En la ciudad estará exhibiéndose en diversos complejos, como, por ejemplo, en las salas de Cinépolis de Paseo Villalta, Sendero Sur, Plaza Patio y La Nogalera, donde las funciones comienzan desde las 13:00 horas el viernes, sábado y domingo.

Mientras que en Cinemex de Mirasierra será a las 15:30 y 20:15 horas, y en Galerías habrá una única función a las 18:30 horas el sábado 5 de septiembre. Mientras que el domingo será el mismo horario.

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