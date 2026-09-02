HBO Max sorprende con nuevo adelanto de la serie de ‘Harry Potter’

Falta menos para que se estrene en streaming la nueva serie de ‘Harry Potter’ que produce HBO Max junto a J.K. Rowling, por lo que este miércoles se dio a conocer el segundo tráiler del proyecto, en el que se pudo conocer más sobre cómo lucirán los maestros y Hogwarts.

El adelanto permite ver al personaje de ‘Harry Potter’, interpretado por Dominic McLaughlin; a ‘Ron Weasley’, interpretado por Alastair Stout; y a Arabella Stanton como ‘Hermione Granger’, llegando a Hogwarts para participar en la ceremonia de selección, donde son asignados a Gryffindor.

Las novedades de este avance comienzan con los primeros vistazos oficiales de los personajes de los profesores, quienes son clave en la lucha que comienza el niño mago en contra de su máximo enemigo.