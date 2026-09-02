HBO Max sorprende con nuevo adelanto de la serie de ‘Harry Potter’

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    HBO Max sorprende con nuevo adelanto de la serie de ‘Harry Potter’
    Apuesta. John Lithgow, Paapa Essiedu y Janet McTeer darán vida a algunos de los profesores más importantes de Hogwarts en la nueva serie. FOTO: X@POPCRAVE

El segundo tráiler muestra por primera vez a varios de los profesores de Hogwarts y adelanta algunos de los elementos mágicos que aparecerán en la historia

Falta menos para que se estrene en streaming la nueva serie de ‘Harry Potter’ que produce HBO Max junto a J.K. Rowling, por lo que este miércoles se dio a conocer el segundo tráiler del proyecto, en el que se pudo conocer más sobre cómo lucirán los maestros y Hogwarts.

El adelanto permite ver al personaje de ‘Harry Potter’, interpretado por Dominic McLaughlin; a ‘Ron Weasley’, interpretado por Alastair Stout; y a Arabella Stanton como ‘Hermione Granger’, llegando a Hogwarts para participar en la ceremonia de selección, donde son asignados a Gryffindor.

Las novedades de este avance comienzan con los primeros vistazos oficiales de los personajes de los profesores, quienes son clave en la lucha que comienza el niño mago en contra de su máximo enemigo.

¿CUÁNDO ESTRENA LA SERIE DE ‘HARRY POTTER’?

Para esta primera temporada se adaptó el libro ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, historia con la que precisamente comenzó la introducción al mundo mágico hace años. Solo que será contada en ocho episodios.

La serie llegará el próximo 25 de diciembre, lo que será clave para el debut de la versión en streaming del exitoso filme de 2001.

Otra de las sorpresas del avance es la aparición de ‘Snape’, debido a que el actor Paapa Essiedu fue elegido para dar vida al misterioso maestro de Pociones.

“Esperemos que demuestres algo de talento en el campo de Quidditch, Potter”, le dice el profesor al hijo de su rival de amores.

En el avance se suma la presentación de objetos mágicos para su aventura, como la Capa de Invisibilidad, el Espejo de Erised y el tablero de ajedrez encantado. Elementos fundamentales en la primera aventura del joven mago dentro del colegio. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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