¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Aleks Syntek, Gabito Ballesteros y Gerardo Ortiz, comedia con Alexa Zuart, exposición de fotografía de Vanguardia y la OFD

/ 9 octubre 2025
    Invitación. El talento musical y artístico se hace presente en Saltillo con una agenda que combina conciertos, exposiciones y espectáculos de comedia para todos los gustos. FOTO: ESPECIAL

Este fin de semana habrá una variada oferta cultural y de entretenimiento que promete diversión para todos en el segundo fin de semana de octubre

Una vez más, Saltillo ofrece una amplia gama de eventos para divertir y entretener a la ciudadanía. Aunque cada semana suelen leerse en redes sociales las quejas de “no hay nada que hacer”, esta vez es todo lo contrario. Así que, si aún no tienes planes, este es el momento de decidir qué hacer en la ciudad.

ELĪNA GARANČA CON LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL DESIERTO

Este jueves 9 de octubre, a las 8:30 p.m., se llevará a cabo el tan esperado recital de la Orquesta Filarmónica del Desierto junto a la reconocida mezzosoprano Elīna Garanča.

La cita es en la Plaza de Armas y, aunque es un evento gratuito, se requerirán cortesías para acceder al concierto que contará con Constantine Orbelian como director concertador.

CONCIERTO DE ALEKS SYNTEK A BENEFICIO

El cantante Aleks Syntek está de fiesta por el aniversario de su carrera musical. Para celebrarlo, emprendió la gira “Total Syntek 35 Años”, que llegará a Saltillo este viernes 10 de octubre con una presentación especial a beneficio de menores con problemas auditivos.

La venta de las últimas entradas está disponible en tickettogo.com.mx. El costo por mesa es de 10 mil pesos, con cupo limitado. La cita será en Hacienda La Palmilla, un espacio que permitirá mayor cercanía del cantante con sus fans, quienes podrán corear éxitos como “Corazones invencibles” y “Sexo, pudor y lágrimas”.

GABITO BALLESTEROS Y GERARDO ORTÍZ

Luego de una larga espera, este sábado 11 de octubre se llevará a cabo el concierto de Gabito Ballesteros y Gerardo Ortíz en el Estadio Francisco I. Madero.

El evento, que está muy cerca de agotar localidades, aún cuenta con los últimos boletos disponibles para disfrutar de los grandes éxitos de ambos artistas, quienes prometen poner a bailar a sus seguidores en Saltillo.

Las entradas pueden adquirirse en arema.mx y en las sucursales de JR Sombreros en la ciudad. De acuerdo con los organizadores, la cita musical comenzará a las 8:00 p.m.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA: ‘SALTILLO, UNA VENTANA AL PASADO’

El pasado miércoles 8 de octubre se inauguró la exposición “Saltillo: Una ventana al pasado”, resultado del Primer Concurso de Fotografía Antigua, en la galería del Centro Cultural Teatro García Carrillo.

Convocado por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario, este concurso reunió más de 460 imágenes que datan desde mediados del siglo XIX hasta 1975, año de la fundación de esta casa editorial.

La exposición permanecerá abierta hasta diciembre, por lo que el público aún puede disfrutar de este valioso recorrido visual por la historia de la ciudad.

COMEDIA CON ALEXA ZUART

La creadora de contenido y standupera Alexa Zuart regresará a la ciudad este sábado 11 de octubre en el AS Comedy Bar en donde se presentará con ‘Nuevo show de Stand Up Comedy’.

De acuerdo a la comediante será a las 9:00 pm el evento, y los boletos finales continúan en el sitio newticket.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

