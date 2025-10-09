¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Aleks Syntek, Gabito Ballesteros y Gerardo Ortiz, comedia con Alexa Zuart, exposición de fotografía de Vanguardia y la OFD

Una vez más, Saltillo ofrece una amplia gama de eventos para divertir y entretener a la ciudadanía. Aunque cada semana suelen leerse en redes sociales las quejas de “no hay nada que hacer”, esta vez es todo lo contrario. Así que, si aún no tienes planes, este es el momento de decidir qué hacer en la ciudad.

ELĪNA GARANČA CON LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL DESIERTO Este jueves 9 de octubre, a las 8:30 p.m., se llevará a cabo el tan esperado recital de la Orquesta Filarmónica del Desierto junto a la reconocida mezzosoprano Elīna Garanča. La cita es en la Plaza de Armas y, aunque es un evento gratuito, se requerirán cortesías para acceder al concierto que contará con Constantine Orbelian como director concertador.

CONCIERTO DE ALEKS SYNTEK A BENEFICIO El cantante Aleks Syntek está de fiesta por el aniversario de su carrera musical. Para celebrarlo, emprendió la gira “Total Syntek 35 Años”, que llegará a Saltillo este viernes 10 de octubre con una presentación especial a beneficio de menores con problemas auditivos. La venta de las últimas entradas está disponible en tickettogo.com.mx. El costo por mesa es de 10 mil pesos, con cupo limitado. La cita será en Hacienda La Palmilla, un espacio que permitirá mayor cercanía del cantante con sus fans, quienes podrán corear éxitos como “Corazones invencibles” y “Sexo, pudor y lágrimas”.

GABITO BALLESTEROS Y GERARDO ORTÍZ Luego de una larga espera, este sábado 11 de octubre se llevará a cabo el concierto de Gabito Ballesteros y Gerardo Ortíz en el Estadio Francisco I. Madero. El evento, que está muy cerca de agotar localidades, aún cuenta con los últimos boletos disponibles para disfrutar de los grandes éxitos de ambos artistas, quienes prometen poner a bailar a sus seguidores en Saltillo. Las entradas pueden adquirirse en arema.mx y en las sucursales de JR Sombreros en la ciudad. De acuerdo con los organizadores, la cita musical comenzará a las 8:00 p.m.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA: ‘SALTILLO, UNA VENTANA AL PASADO’ El pasado miércoles 8 de octubre se inauguró la exposición “Saltillo: Una ventana al pasado”, resultado del Primer Concurso de Fotografía Antigua, en la galería del Centro Cultural Teatro García Carrillo. Convocado por VANGUARDIA en el marco de su 50 aniversario, este concurso reunió más de 460 imágenes que datan desde mediados del siglo XIX hasta 1975, año de la fundación de esta casa editorial. La exposición permanecerá abierta hasta diciembre, por lo que el público aún puede disfrutar de este valioso recorrido visual por la historia de la ciudad.