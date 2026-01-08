¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de arte en la Alameda, FIK BACK en concierto y estrenos en cine

Este fin de semana la ciudad sigue despertando de su aletargamiento navideño y las actividades comienzan a abrirse como oportunidades para disfrutar de Saltillo o, incluso, salir al cine.

La ruta más creativa

Este programa del Instituto Municipal de Cultura llegará este sábado 11 de enero a la explanada de la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, con una jornada llena de actividades artísticas y culturales para todo público a partir de las 15:00 horas y hasta las 19:00 horas.