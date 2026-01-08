¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de arte en la Alameda, FIK BACK en concierto y estrenos en cine

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de arte en la Alameda, FIK BACK en concierto y estrenos en cine

Mauro Marines
por Mauro Marines

Estos son los eventos que te recomendamos para que disfrutes el fin de semana

Show
/ 8 enero 2026
Este fin de semana la ciudad sigue despertando de su aletargamiento navideño y las actividades comienzan a abrirse como oportunidades para disfrutar de Saltillo o, incluso, salir al cine.

La ruta más creativa

Este programa del Instituto Municipal de Cultura llegará este sábado 11 de enero a la explanada de la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, con una jornada llena de actividades artísticas y culturales para todo público a partir de las 15:00 horas y hasta las 19:00 horas.

FIK BACK en concierto

Esta joven banda se presentará el viernes 9 de enero en Paseo Villalta, con un concierto abierto al público que iniciará a las 18:00 horas en la plaza comercial al norte de la ciudad. No te pierdas la oportunidad de escuchar a este grupo de rock a cargo de Leonardo, Adín, Merlín y Carlos.

Comedia a la mexicana

La cinta “Un hombre por semana” con Ana de la Reguera llega también estos días a las salas de cine de México, así que eres fan de este tipo de películas no te pierdas la historia de una mujer divorciada que reconstruye su vida y se abre al romance. Pero su búsqueda en apps de citas la llevará por momentos divertidos hasta descubrir el amor propio.

Terror en streaming

También si gustas algo para acompañar al frente frío, un poco más terrorífico, se estrena la cinta “Primate”, dirigida por Johannes Roberts, que trata sobre unas vacaciones tropicales que salen mal cuando el chimpancé adoptado por una familia, llamado Ben, de repente se vuelve violento debido a la mordedura de un animal rabioso.

TEMAS
Eventos
Qué hacer en...
Localizaciones
Saltillo
Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

