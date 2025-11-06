¿Qué hacer en Saltillo? El concierto de Julión Álvarez, show de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, Luli Pampín y Compañía de Ópera de Saltillo

Este fin de semana se quedarán de lado los eventos por la tradición de gastronomía e historia en Saltillo, para dar paso a algunos de los conciertos de otoño que seguramente serán uno de los recuerdos más importantes ante el cierre del año.

CONCIERTO DE JULIÓN ÁLVAREZ Julión Álvarez llegará a Saltillo con su más reciente tour, aunque con una sola fecha programada para este viernes 7 de noviembre. De hecho, el concierto es considera sold out desde hace semanas. Pero si ya tienes tu boleto toma tus precauciones y asegúrate llegar con tiempo al Estadio Francisco I. Madero, la casa de Los Saraperos, ya que probablemente el tráfico será uno de los obstáculos que impacten al inicio del show anunciado para las 8:30 pm. El intérprete de ‘Lo Tienes Todo’ confirmó varias nuevas fechas y recintos que se suman a la gira con la que promociona su más reciente material discográfico, 42/18.

CONCIERTO CON LA COMPAÑÍA DE ÓPERA DE SALTILLO Será este sábado 8 de octubre que la Compañía de Ópera de Saltillo demuestre en el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, bajo la dirección musical del maestro Alejandro Reyes Valdés quien acompañará en el piano a la diva de la ópera, la maestra María Katzarava. El evento tendrá además la participación del coro y solistas de la popular Compañía de Ópera de Saltillo, arrancando a las 7:00 de la tarde. La entrada al recinto será gratis, por lo que será la oportunidad del público de disfrutar de la cultura y arte, además del talento de la ciudad de una manera única.

SHOW DE LULI PAMPÍN Este sábado 8 de noviembre a las 5:30 p.m., se presentará en el Auditorio del Parque Las Maravillas la estrella infantil Luli Pampín, quien regresa con el espectáculo “Juntos otra vez”. La popular animadora y creadora de contenido de YouTube se reencontrará con sus pequeños fans, aunque aún quedan boletos disponibles en boletea.com, con precios que van de $460 a $2,050 pesos.