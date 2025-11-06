¡Adiós Laura Flores! Confirma Lalo Salazar nueva relación amorosa y clama respeto

Como cuento de hadas fue que de nueva cuenta el periodista mexicano Lalo Salazar creyó de nuevo en el amor y se dio una nueva oportunidad luego de la escandalosa y poco clara ruptura con la actriz y cantante Laura Flores a inicios del año.

Desde el programa De Primera Mano fue que se dio a conocer la información, debido a que la pareja del periodista y la misteriosa mujer fue captada en un antro disfrutando de bebidas y de un momento muy romántico, según describieron los conductores del show de espectáculos de Imagen Televisión.

En las imágenes se puede ver al conductor cariñoso con su novia, además de besarse y pasando un momento relajado, pese a que intentaron pasar desapercibidos ya que ambos estaban usando gorras.