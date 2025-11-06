¡Adiós Laura Flores! Confirma Lalo Salazar nueva relación amorosa y clama respeto

/ 6 noviembre 2025
    ¡Adiós Laura Flores! Confirma Lalo Salazar nueva relación amorosa y clama respeto
    Chisme. La intervención de Salazar, ya se sugiere en redes sociales, tendría que ver con los comentarios que están haciendo algunos usuarios que han comparado la apariencia física de quien fuera su novia y su actual pareja. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA/ ARCHIVO

El periodista de Televisa fue captado romanceando con la mujer que declaró, es su nueva pareja por lo que desde sus historias de Instagram pidió empatía y que dejen la vida privada de su nueva novia

Como cuento de hadas fue que de nueva cuenta el periodista mexicano Lalo Salazar creyó de nuevo en el amor y se dio una nueva oportunidad luego de la escandalosa y poco clara ruptura con la actriz y cantante Laura Flores a inicios del año.

Desde el programa De Primera Mano fue que se dio a conocer la información, debido a que la pareja del periodista y la misteriosa mujer fue captada en un antro disfrutando de bebidas y de un momento muy romántico, según describieron los conductores del show de espectáculos de Imagen Televisión.

En las imágenes se puede ver al conductor cariñoso con su novia, además de besarse y pasando un momento relajado, pese a que intentaron pasar desapercibidos ya que ambos estaban usando gorras.

¿QUÉ DIJO LALO SALAZAR?

Y, si bien, cuando Lalo y Laura terminaron su noviazgo, de poco más de tres meses, el conductor optó por el hermetismo, en esta ocasión, ya salió a aclarar que la joven con que fue captado es su nueva pareja, por la quien pidió respeto.

”Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona, efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita, lo único que pido es respeto a su vida privada”, dijo a través de una historia de Instagram.

$!El mensaje lo lanzó desde las historias de Instagram de su perfil.
El mensaje lo lanzó desde las historias de Instagram de su perfil. FOTO: INSTAGRAM@LALOSALAZAR_OFICIAL

TE PUEDE INTERESAR: ¡Poder femenino! Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán la película en solitario de Miss Piggy para Disney

AMARGO ADIÓS MEDIÁTICO

Aprovechó, además, para pedir a medios de comunicación, y a la opinión pública en general, no hablar más de Laura, ni alimentar los rumores que tuvieron lugar, luego de su ruptura, cuando se insinuó que la actriz había recurrido a la violencia física y verbal durante una presunta discusión entre los dos.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

