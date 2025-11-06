¡Adiós Laura Flores! Confirma Lalo Salazar nueva relación amorosa y clama respeto
El periodista de Televisa fue captado romanceando con la mujer que declaró, es su nueva pareja por lo que desde sus historias de Instagram pidió empatía y que dejen la vida privada de su nueva novia
Como cuento de hadas fue que de nueva cuenta el periodista mexicano Lalo Salazar creyó de nuevo en el amor y se dio una nueva oportunidad luego de la escandalosa y poco clara ruptura con la actriz y cantante Laura Flores a inicios del año.
Desde el programa De Primera Mano fue que se dio a conocer la información, debido a que la pareja del periodista y la misteriosa mujer fue captada en un antro disfrutando de bebidas y de un momento muy romántico, según describieron los conductores del show de espectáculos de Imagen Televisión.
En las imágenes se puede ver al conductor cariñoso con su novia, además de besarse y pasando un momento relajado, pese a que intentaron pasar desapercibidos ya que ambos estaban usando gorras.
¿QUÉ DIJO LALO SALAZAR?
Y, si bien, cuando Lalo y Laura terminaron su noviazgo, de poco más de tres meses, el conductor optó por el hermetismo, en esta ocasión, ya salió a aclarar que la joven con que fue captado es su nueva pareja, por la quien pidió respeto.
”Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona, efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita, lo único que pido es respeto a su vida privada”, dijo a través de una historia de Instagram.
AMARGO ADIÓS MEDIÁTICO
Aprovechó, además, para pedir a medios de comunicación, y a la opinión pública en general, no hablar más de Laura, ni alimentar los rumores que tuvieron lugar, luego de su ruptura, cuando se insinuó que la actriz había recurrido a la violencia física y verbal durante una presunta discusión entre los dos.