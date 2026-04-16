$!¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más

Si bien ya concluyeron las vacaciones de Semana Santa, aún quedan muchas actividades por disfrutar este fin de semana que llega, y como siempre aquí en VANGUARDIA te tenemos algunas recomendaciones. Comedia ‘Un amante infiel’ Esta obra escrita por Patricia Martínez y dirigida por Alexis Ayala, cuenta la historia de Marcel, escritora famosa, casada con Guillermo, productor importante y mujeriego, pero Marcel, jamás le ha comprobado ninguna de sus infidelidades. Marcel decide hacer un retiro para terminar su última obra, pero Guillermo “con una doble intención”, decide invitar a sus mejores amigos. Un matrimonio formado por Alejandra y Maximiliano, Una gran actriz y él, un director reconocido. La verdad es que Alejandra es la amante de Guillermo.

La obra cuenta con las actuaciones de Ingrid Martz, Claudia Lizaldi, Arleth Terán, Juan Soler, Alexis Ayala y Mauricio Islas y tendrá funciones el viernes 17 de abril a las 19:00 y 21:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos están en NewTicket desde 400 pesos. Las Cazadoras K-Pop en Saltillo Este sábado 18 de abril las Cazadoras K-Pop se presentarán en el Auditorio del Parque Las Maravillas como parte de su gira mundial para restaurar la “Honmoon”, en un gran espectáculo que iniciará a las 16:00 horas.

Este concierto tributo traerá la magia de esta película de Sony a Saltillo con boletos que ya puedes adquirir a través de la plataforma Showbiz Ticket. ¿Quién es el que anda ahí? El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) se une a las celebraciones por el Día del Niño y de la Niña con un espectáculo que une a la música de este maestro con la danza, la gala de ballet “Grillos y grillitos... a bailar se ha dicho”.

En esta ocasión participarán bailarines del Centro de Estudios Dancísticos del IMCS, así como las agrupaciones Aequalis Danza Inclusiva, Ballet Teletón y el Ballet Profesional Coahuila, acompañados por la Orquesta y Coro del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”, también del IMCS. La cita es el el día sábado 18 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La primera será en punto de las 16:00 horas y la segunda comenzará a las 19:00 horas. La entrada es totalmente gratuita. Cortometrajes de Saltillo Este fin de semana también se presentarán cuatro cortometrajes producidos por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El viernes 17 se proyectarán “3:14” Y “Recuérdame”, mientras que el sábado 18 toca el turno a “Después del ruido” y “León Escarlata”.

Ambas funciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Teatro García Carrillo en punto de las 19:00 horas. La entrada es gratuita y el cupo limitado.

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