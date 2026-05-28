“Lamentamos los inconvenientes”: BBVA México reporta fallas en su app este jueves 28 de mayo

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    “Lamentamos los inconvenientes”: BBVA México reporta fallas en su app este jueves 28 de mayo
    A unos días que el pago de la última quincena de mayo llegue a los trabajadores de México, el banco BBVA informó en redes sociales que su sistema en la app bancaria presentó fallas este jueves. VANGUARDIA

En un breve comunicado, señaló que ya trabaja en soluciones para arreglar las fallas

A unos días que el pago de la última quincena de mayo llegue a los trabajadores de México, el banco BBVA informó en redes sociales que su sistema en la app bancaria presentó fallas este jueves.

En un breve comunicado, señaló que ya trabaja en soluciones para arreglar las fallas; sin embargo, no dio más información sobre qué errores había tenido en su operación.

“BBVA México informa: Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, se lee en el comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ex-empleada-de-bbva-por-cometer-fraude-de-12-mdp-en-nl-HC20667770

Usuarios del banco señalaron en redes sociales que la app de BBVA no permitía hacer transferencias de dinero, pagos con tarjeta, así como ningún otro movimiento bancario. La app mostró el aviso: “¡Lo sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtalo más tarde”, al momento de intentar iniciar sesión.

De acuerdo con el sitio Downdetector, cerca de las 12:30 del medio día del jueves comenzaron a reportarse las fallas prolongándose por algunas horas.

Según sus reportes, el 69% de los usuarios informan afectaciones en la app, el 13% en la banca móvil y el 10% en la banca en línea. También mostraron que los reportes se generaron mayoritariamente en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Xalapa, Mérida y Cancún.

https://vanguardia.com.mx/informacion/falla-la-aplicacion-de-bbva-en-todo-mexico-IJ19986824

QUEJAS POR LA NUEVA VERSIÓN DE LA APP

Aunque en ocasiones las aplicaciones bancarias fallan, los clientes de BBVA se han quejado desde el año pasado por la nueva versión de la app móvil, ya que consideran es difícil operar y tareas tan fáciles como encontrar la tarjeta virtual o realizar una transferencia, se vuelve en complicado al navegar por toda la aplicación.

Esta nueva versión está impulsada por inteligencia artificial (IA), para crear una nueva experiencia en la banca móvil. Una de las novedades es Blue, un asistente virtual de BBVA México.

Al igual que la app de otros bancos, en la de BBVA se pueden realizar transferencias bancarias locales, nacionales y al extranjero, pagos de servicios, retiros de dinero en efectivo, entre otros. Sin embargo, esta nueva versión no es del agrado de los usuarios.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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