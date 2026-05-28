$!Detectan primer caso humano de gusano barrenador en Ciudad de México; autoridades reportan contagios activos

Consultada sobre más detalles relacionados con los casos humanos, la Secretaría de Agricultura remitió la información a la Secretaría de Salud.

Los datos oficiales de la dependencia federal se encuentran actualizados hasta el pasado viernes. Sin embargo, el monitoreo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reporta que la capital del país ya contabilizaba dos casos activos por gusano barrenador desde el lunes pasado, tres días después del corte presentado por Salud.

La Secretaría de Salud confirmó la detección del primer caso humano de miasis causada por cochliomyia hominivorax, conocido comúnmente como gusano barrenador, en la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por la Dirección General de Epidemiología.

El caso detectado en la capital ocurre semanas después de que la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reportara el primer caso de gusano barrenador en un animal dentro de la Ciudad de México.

Además de los contagios en personas, las autoridades agrícolas informaron que la Ciudad de México mantiene actualmente cinco casos activos de gusano barrenador, dentro de un acumulado nacional superior a los 2 mil 100 registros entre animales y humanos.

PRIMER CASO ANIMAL DE GUSANO BARRENADOR FUE DETECTADO EN TLALPAN

A inicios de mayo, el SENASICA informó sobre la detección de miasis causada por cochliomyia hominivorax en un perro ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Según el reporte oficial, el 26 de abril se recibió una notificación mediante las líneas de emergencia sobre un caso detectado en un canino atendido en una clínica veterinaria de la comunidad de Topilejo.

Posteriormente, en un comunicado emitido el 5 de mayo, la autoridad sanitaria detalló que el médico veterinario responsable identificó una infestación en la base de la oreja izquierda de un perro dóberman de 12 años.

De acuerdo con el informe, la lesión se habría originado por una herida provocada durante una pelea con otros perros.

Tras la detección del caso, se realizaron labores de desinfestación en el domicilio donde habitaba el animal, además de la integración de brigadas para efectuar rastreos epidemiológicos en zonas cercanas.

Las autoridades también implementaron recorridos casa por casa mediante encuestas epidemiológicas con el objetivo de detectar posibles casos adicionales y ampliar el monitoreo sanitario en la región.

CASOS HUMANOS AUMENTAN EN MÉXICO DURANTE 2026

Información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica señala que el primer caso humano de gusano barrenador en la Ciudad de México fue identificado durante la primera semana de mayo.

El organismo también reportó que, hasta el 22 de mayo de 2026, México acumulaba 235 casos de miasis en personas, cifra que supera por 118 registros el total documentado durante todo 2025, cuando se contabilizaron 117 casos.

VERACRUZ ENCABEZA LISTA NACIONAL DE CONTAGIOS POR GUSANO BARRENADOR

Hasta la semana epidemiológica 19, el estado de Veracruz se mantiene como la entidad con mayor número de casos humanos de gusano barrenador, con 58 registros.

Le siguen:

- Chiapas, con 41 casos.

- Guerrero, con 23.

- Oaxaca y Yucatán, con 22 cada uno.

- Puebla, con 19.

- Quintana Roo, con nueve.

- Hidalgo y San Luis Potosí, con ocho en cada entidad.

- Tabasco, con siete.

- Campeche, con seis.

- Estado de México, con cuatro.

- Michoacán y Querétaro, con dos cada uno.

- Jalisco, Morelos y Tamaulipas, con un caso respectivamente.

- Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica