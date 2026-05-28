¿Quién es Tim Payne? El jugador de Nueva Zelanda que se volvió viral rumbo al Mundial 2026

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    ¿Quién es Tim Payne? El jugador de Nueva Zelanda que se volvió viral rumbo al Mundial 2026
    La campaña en redes sociales disparó su popularidad y lo llevó de 4 mil a más de 552 mil seguidores en Instagram. FOTO: ESPECIAL

El defensor de Nueva Zelanda, se convirtió en tendencia rumbo al Mundial 2026 luego de que un influencer argentino descubriera que era el jugador con menos seguidores entre los convocados al torneo

Tim Payne pasó en pocos días de tener una cuenta casi desapercibida en Instagram a convertirse en uno de los nombres más comentados entre los aficionados rumbo al Mundial 2026. El defensa de la Selección de Nueva Zelanda se volvió viral luego de que un influencer argentino iniciara una campaña para convertirlo en “el jugador más apoyado” del torneo.

La historia comenzó cuando el creador de contenido Valen Scarsini publicó un video en el que aseguró haber revisado a los futbolistas convocados por las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Su objetivo era encontrar al jugador con menos presencia en redes sociales y, eventualmente, impulsar su popularidad antes del inicio del torneo.

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Después de revisar decenas de perfiles, Scarsini encontró a Tim Payne, quien apenas superaba los cuatro mil seguidores en Instagram. A partir de ahí, el influencer pidió a sus seguidores que comenzaran a seguir al futbolista y dejarle mensajes de apoyo de cara al Mundial.

“¿Qué pasaría si apoyáramos todos al jugador menos conocido del Mundial?”, planteó en el video que rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios de distintos países.

El impacto fue inmediato. En cuestión de días, la cuenta del neozelandés multiplicó su alcance y actualmente supera los 552 mil seguidores. Además, sus publicaciones se llenaron de comentarios, principalmente en español, con mensajes de aficionados de Argentina, México y otros países latinoamericanos.

El caso llamó la atención porque Payne no es una figura mediática internacional ni juega en alguna de las ligas más seguidas del planeta. Sin embargo, la dinámica en redes sociales convirtió al defensor en una especie de representante simbólico para aficionados que buscan seguir historias distintas durante el Mundial.

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Debutó profesionalmente a los 16 años con el Auckland City como lateral derecho y más adelante pasó por el Waitakere United antes de emigrar al futbol inglés con el Blackburn Rovers en 2012.

Ese mismo año recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Nueva Zelanda para un partido amistoso frente a Honduras. Con el paso del tiempo, el jugador también tuvo experiencias en Estados Unidos con Portland Timbers y posteriormente regresó al futbol oceánico.

En 2019 se integró al Wellington Phoenix, club de la A-League australiana donde logró consolidarse. Durante la temporada 2020-21 disputó los 26 partidos del campeonato y fue el futbolista con más minutos dentro del plantel. Además de desempeñarse como lateral, también ocupó la posición de defensa central debido a lesiones dentro del equipo.

Aunque en años recientes sufrió problemas físicos que limitaron su actividad, Payne consiguió mantenerse dentro de la estructura de la selección neozelandesa y ahora se prepara para disputar el Mundial 2026.

Nueva Zelanda formará parte del Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica. El combinado oceánico debutará el 15 de junio ante Irán y posteriormente enfrentará a Egipto el 21 de junio y a Bélgica el 26 del mismo mes.

Más allá de los resultados deportivos, Payne llegará a la Copa del Mundo convertido en uno de los futbolistas más comentados en redes sociales durante la previa del torneo, una situación poco habitual para un jugador que hace apenas unas semanas era prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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