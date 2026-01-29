‘Soy la fan número uno’: Nicki Minaj presume ser seguidora de Donald Trump
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La rapera, intérprete de ‘Anaconda’, se presentó en una convención y aseguró que defenderá al presidente ante la ola de críticas
El esperado encuentro entre Nicki Minaj y Donald Trump se dio la tarde-noche del miércoles, cuando la cantante asistió a una cumbre junto al presidente de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con el objetivo de promover las llamadas Cuentas Trump, también conocidas como Cuentas de la Sección 530A, un tipo de cuenta individual de jubilación diseñada para fomentar la creación temprana de riqueza.
Desde hace varias semanas, la intérprete de ‘Super Bass’ ha enfrentado fuertes críticas en redes sociales por respaldar al mandatario estadounidense, particularmente por algunas de las políticas que ha implementado, entre ellas la severidad en los programas migratorios.
“Probablemente por eso soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar. El ‘odio’ o lo que la gente diga no me afecta en absoluto”, expresó la rapera con firmeza ante los asistentes.
PALABRAS ENTRE APLAUSOS
Onika Tanya Maraj, nombre real de la artista, aseguró que este tipo de beneficios financieros resulta más útil para los ciudadanos.
“Si hubiera tenido acceso a algo así, mi vida habría sido completamente diferente”, declaró Minaj durante la cumbre, frente a una audiencia que aplaudía y celebraba su participación.
TE PUEDE INTERESAR: Llegará a Saltillo ‘La Profesora’: Sylvia Pasquel protagoniza obra de teatro junto a Alberto Estrella
Asimismo, remató asegurando que, mientras más la critican por apoyar al republicano, más firme se mantiene en su postura, pese a que algunos de sus seguidores cuestionan su respaldo incondicional.
“De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo. Tiene mucha fuerza detrás y Dios lo protege”, añadió la rapera. (Con información de Reforma)