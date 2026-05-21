¿Qué pasó? Arrestan a estilista Giovanni Laguna en Cannes por golpear a modelo

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    ¿Qué pasó? Arrestan a estilista Giovanni Laguna en Cannes por golpear a modelo
    Delito. Videos del arresto de Giovanni Laguna comenzaron a viralizarse en redes sociales durante el Festival de Cannes. FOTOS: INSTAGRAM@giovannilagunaa

Andrea del Val difundió videos en redes sociales donde aparece con lesiones y señala al estilista como responsable

Una vez más, el escándalo rodea a Fátima Bosch, y esta vez es porque el estilista Giovanni Laguna, con quien ha colaborado, fue detenido en Cannes tras ser señalado de presuntamente agredir físicamente a una mujer.

La denunciante fue identificada como Andrea del Val, quien grabó un video y comenzó a difundirlo en redes sociales, confirmando la identidad del experto en belleza.

El paparazzi Jordi Martin fue uno de los primeros en compartir la información, además de confirmar el momento con imágenes del arresto. Autoridades destacaron que la agresión habría ocurrido fuera de las actividades oficiales del Festival de Cannes.

¿QUÉ PASÓ EN CANNES?

En los videos que circulan en redes sociales se puede escuchar a la venezolana discutir con el estilista, mientras ambos se lanzan insultos y críticas de manera agresiva. Sin embargo, aunque Andrea aparentemente habría provocado parte de la discusión, eso no justifica la agresión física denunciada.

Tras el intercambio verbal, se escucha decir a la modelo: “Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna”, mientras muestra su rostro ensangrentado debido a algunas de las heridas que presuntamente le habría causado el especialista en belleza.

Aunque el nombre de Fátima Bosch se vio involucrado en la polémica, hasta el momento no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de la reina de belleza. Tampoco se ha actualizado el caso en la cuenta de Instagram del estilista.

https://vanguardia.com.mx/show/cesar-lozano-comparte-reflexiones-en-saltillo-con-su-gira-felizmente-imperfectos-KP20853876

Giovanni Laguna es conocido en el mundo de la belleza por trabajar con figuras del modelaje internacional y reinas de belleza. Hasta ahora, ni el estilista ni representantes oficiales de las organizaciones involucradas han ofrecido declaraciones públicas sobre lo sucedido.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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