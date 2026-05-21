¿Qué pasó? Arrestan a estilista Giovanni Laguna en Cannes por golpear a modelo

Una vez más, el escándalo rodea a Fátima Bosch, y esta vez es porque el estilista Giovanni Laguna, con quien ha colaborado, fue detenido en Cannes tras ser señalado de presuntamente agredir físicamente a una mujer.

La denunciante fue identificada como Andrea del Val, quien grabó un video y comenzó a difundirlo en redes sociales, confirmando la identidad del experto en belleza.

El paparazzi Jordi Martin fue uno de los primeros en compartir la información, además de confirmar el momento con imágenes del arresto. Autoridades destacaron que la agresión habría ocurrido fuera de las actividades oficiales del Festival de Cannes.