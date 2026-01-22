¿Qué pasó con Adal Ramones? Dejan a Saltillo y a México sin su reunión de ‘Otro Rollo’ por cancelaciones de shows

En agosto de 2025 se anunció con bombo y platillo la “esperada” reunión del desaparecido programa ‘Otro Rollo’, encabezada por Adal Ramones y con la mayoría de los actores que conformaron el show. La idea sería un gira con ellos en varias ciudades y recrear los diversos momentos que les dieron éxito en la TV de los 2000. Sin embargo no se hizo realidad, primero con una supuesta “reprogramación” y ahora con la cancelación que alcanza a Saltillo. Ramones compartió de manera oficial la cancelación del show, mismo que supuestamente llegaría este jueves 22 de enero al escenario del Auditorio Parque Las Maravillas. El regio destacó que lo más importante es informar que las dos empresas responsables de la gira se comprometieron a devolver a cada uno de los compradores el monto total de los boletos adquiridos; admitió que eso no alivia la decepción y la tristeza que muchos sienten y la que ellos mismos viven y él en lo personal.

¿QUÉ HIZO ADAL RAMONES? En el comunicado Ramones confesó que se sintió profundamente feliz al colaborar con el equipo de escritores, vestuario y música original con quienes compuso letras de canciones especialmente creadas para el show; precisó que todo estaba pensado para llevar un gran espectáculo de comedia pues lo tenían completamente trabajado y resuelto. Agrega que la lectura con el elenco fue divertida y ya soñaban con reencontrarse con el público en cada una de las ciudades pactadas. Explica que es una realidad que ambas empresas, una mexicana y otra extranjera, han llevado escenarios a numerosos artistas internacionales sin giras y conciertos aislados como Bad Bunny, Luis Miguel, Juan Luis Guerra, Marc Anthony entre muchos otros, por tal motivo, explica, no tuvo duda en recomendar a la primera empresa que fue quien sumó a la segunda.

¿CHOQUE DE CONTRATOS? El primero de los actores que habló a la audiencia fue Eduardo España quien desde un video en sus redes sociales confirmó que ya no formaría parte de ese anunciado reencuentro. Gaby Platas y Yordi Rosado de igual forma lanzaron comunicados para defender su imagen y tratar de aclarar su postura ante las fechas que no reprogramaron y dejaban a los fans con boleto en mano esperando. “Según lo que dicen Adal los convenció porque eran sus amigos, los empresarios”, dijo Alejandro Zuñiga en su espacio de espectáculos de su canal de YouTube. Por lo que aseguró que Ramones prefirió sumarse al reality de Amazon Prime Video titulado ‘LOL Buscando Talento’ junto a Eugenio Derbez, Michelle Rodríguez y El Capi Pérez.

UN CLÁSICO EN SALTILLO En noviembre de 2025 la página en Facebook del Auditorio Parque Las Maravillas dio a conocer que no existía una fecha pactada o apartada para este jueves 22 de enero, para la realización de ‘Enrollados’. Con el comunicado enfatizó que no existía ningún contrato firmado con la empresa organizadora. “No existe ningún contrato firmado con nosotros y no tenemos ninguna relación con los puntos de venta publicados en su página oficial”, aseguró.