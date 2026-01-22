Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles

/ 22 enero 2026
    Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
    Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano. FOTO: REFORMA

El intérprete de ‘As It Was’ se subirá al escenario el 31 de julio y el 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros, con Jorja Smith como invitada especial

A casi cuatro años de haberse presentado por última vez ante sus fans mexicanos, el cantante y actor Harry Styles confirmó que será a mediados de 2026 cuando regrese con dos shows a México con su recién anunciado ‘Together Tour 2026’.

De manera sorpresiva y sin que se esperara que fuera tan pronto, Harry confirmó desde su cuenta de Instagram el arranque de la gira y dio la sorpresa al incluir a México en el itinerario. Sin embargo, a diferencia de su tour anterior, en esta ocasión sólo se presentará en la Ciudad de México.

La cita será los próximos 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros, por lo que las preventas especiales y la venta general comenzarán en los próximos días a través de Ticketmaster.

¿CUÁNDO ES LA VENTA DE BOLETOS PARA HARRY STYLES EN MÉXICO?

De acuerdo con la información compartida por la cuenta @ailoviutl en Twitter, uno de los creadores de contenido con mayor credibilidad en temas de conciertos y espectáculos, la venta de boletos se realizará de la siguiente manera:

La venta Beyond Banamex se llevará a cabo el lunes 26 de enero a las 9:00 horas, mientras que la Preventa Priority será un día después, el martes 27 de enero, a partir de la misma hora. La preventa Banamex está programada para el miércoles 28 de enero a las 11:00 horas, y la venta general arrancará el jueves 29 de enero, también a las 11:00 horas.

Según el creador de contenido, el recinto contará con cuatro zonas PIT: Circle, Disco, Square y Kiss, todas de pie. Además, habrá Zona General A, B y C, así como cinco secciones en gradas: GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja, además de una zona destinada para personas con discapacidad.

UN REGRESO ESPERADO

El anuncio de los nuevos conciertos de Styles llega apenas un día antes del lanzamiento de su nueva canción titulada Aperture, la cual forma parte de su cuarto álbum de estudio, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’.

El disco completo contará con 12 canciones y saldrá a la venta el próximo 6 de marzo. No obstante, la preventa ya se encuentra disponible en la página web de Sony Music y en tiendas de música de todo el mundo.

El artista, de 31 años, compartió la semana pasada algunos detalles del álbum, incluida la imagen de la portada, en la que se observa a Styles en una esquina colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro, acompañado por una bola de discoteca suspendida en el aire.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

