¡Celebra la canción de la Copa! Shakira asegura que tiene ‘una conexión indudable con los Mundiales’

La Copa del Mundo ya “respira en la nuca” de la audiencia y, por ello, el nuevo tema oficial a cargo de Shakira y Burna Boy ya llegó a las plataformas de streaming. En el marco de este estreno, la estrella colombiana habló sobre su regreso a este evento deportivo, del que forma parte desde 2006. La intérprete expresó este jueves, en una entrevista con EFE, que siempre ha tenido “una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales”, después de que la FIFA anunciara que la cantante colombiana actuará junto con Madonna y BTS durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio. “Ya este va a ser mi cuarto Mundial, pero creo que será el más especial de todos, porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad”, aseguró Shakira.

LA ‘PATRONA’ DEL MUNDIAL Cuestionada sobre si se considera una embajadora de Latinoamérica en las Copas del Mundo, la colombiana afirmó que sí, debido a la estrecha relación que ha construido con el fútbol. “Es un Mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con ‘La La La’ (Brasil 2014) y ‘Waka Waka’ (2010) ha sido extraordinario. ‘Waka Waka’ es una de mis canciones más entrañables y ambas también forman parte de mi legado musical”, explicó la excoach de ‘The Voice’. En la pasada final del Mundial de Qatar 2022, el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura antes del partido entre Argentina y Francia, y contó con artistas como el puertorriqueño Ozuna y el francés Gims.

NUEVA MODALIDAD En esta edición, Shakira, Madonna y BTS conformarán el espectáculo del medio tiempo —por primera vez en la historia del torneo—, según anunció la FIFA este jueves. El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir, a través de la organización Global Citizen, a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos. “Me emociona muchísimo que por fin vayamos a usar un evento global como este como plataforma para hablar de lo más importante: la educación de los niños”, insistió la estrella colombiana.

Shakira no solo será una de las protagonistas musicales de la final del Mundial 2026; también formará parte de la banda sonora oficial del torneo con su canción ‘Dai Dai’, recién estrenada. “Con ‘Dai Dai’ tengo la posibilidad de aportar algo más, porque estamos donando el 100 % de los beneficios a la causa benéfica del fondo de educación de FIFA y Global Citizen”, compartió la cantante.