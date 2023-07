Queda advertida: Bárbara Torres nunca trabajará con Juan Osorio

El productor Juan Osorio expresó su enojo hacia la actriz Bárbara Torres, habitante de “La casa de los famosos”. Osorio advirtió públicamente que a Torres nunca más le dará trabajo, luego de enterarse de una acción que considera una “traición” en contra de su hijo.

La polémica surgió después de que Bárbara Torres nominara a Emilio Osorio, hijo del productor, para ser expulsado del reality show. Esta nominación habría generado una fuerte reacción por parte de Juan Osorio, quien consideró que la decisión de Torres era un acto de deslealtad y traición hacia su hijo.

“Se me salieron las lágrimas de coraje, no se vale, sé que va a ser nominado y el juego es así pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba. De la Barbie (Juárez) no me extraña, es una persona que no tiene conciencia de lo que es, pero ¿Bárbara?, después de todo lo que Emilio ha hecho por ella y conoce a su mamá, pero es el juego y que le vaya muy bien a ella. De lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”, sentenció Juan Osorio contra Bárbara Torres.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Osorio expresó su indignación y afirmó que no tiene intención alguna de volver a trabajar con Bárbara Torres en el futuro.