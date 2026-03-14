¿Quién ganará el Oscar? Columnistas de VMÁS comparten sus predicciones
Colaboradores del medio apuestan por sus favoritos en categorías clave como Mejor Película, Dirección, Actor, Actriz y Animación
Esta vez la moneda está más en el aire que nunca y, aunque no todos los nominados han celebrado por adelantado, sus fanáticos sí. Por eso, desde VMÁS, nuestros colaboradores y columnistas comparten sus predicciones en las categorías más importantes, lo que hace aún más emocionante la espera.
¿Y tú, ya tienes a tus favoritos?
Gabriel Ramos. Cineasta, productor y director de “El Desaire”.
MEJOR PELÍCULA: Una batalla tras otra
MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson
MEJOR ACTOR: Timothée Chalamet
MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley
MEJOR PELÍCULA ANIMADA: K-Pop: Demon Hunters
Rebeca Gallardo. Editora y cinéfila.
MEJOR PELÍCULA: “Frankenstein”
MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson
MEJOR ACTOR: Ethan Hawke
MEJOR ACTRIZ: Kate Hudson
MEJOR PELÍCULA ANIMADA: Butterfly
Alfredo Galindo. Columnista y cineasta.
MEJOR PELÍCULA: Pecadores
MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson
MEJOR ACTOR: Timothée Chalamet
MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley
MEJOR PELÍCULA ANIMADA: K-Pop: Demon Hunters
Sara Navarrete. Editora web.
MEJOR PELÍCULA: Pecadores
MEJOR ACTOR: Michael B. Jordan
MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley