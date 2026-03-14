¿Quién ganará el Oscar? Columnistas de VMÁS comparten sus predicciones

¿Quién ganará el Oscar? Columnistas de VMÁS comparten sus predicciones

Israel García
por Israel García

Colaboradores del medio apuestan por sus favoritos en categorías clave como Mejor Película, Dirección, Actor, Actriz y Animación

/ 14 marzo 2026
Esta vez la moneda está más en el aire que nunca y, aunque no todos los nominados han celebrado por adelantado, sus fanáticos sí. Por eso, desde VMÁS, nuestros colaboradores y columnistas comparten sus predicciones en las categorías más importantes, lo que hace aún más emocionante la espera.

¿Y tú, ya tienes a tus favoritos?

Gabriel Ramos. Cineasta, productor y director de “El Desaire”.

MEJOR PELÍCULA: Una batalla tras otra

MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson

MEJOR ACTOR: Timothée Chalamet

MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: K-Pop: Demon Hunters

Rebeca Gallardo. Editora y cinéfila.

MEJOR PELÍCULA: “Frankenstein”

MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson

MEJOR ACTOR: Ethan Hawke

MEJOR ACTRIZ: Kate Hudson

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: Butterfly

Alfredo Galindo. Columnista y cineasta.

MEJOR PELÍCULA: Pecadores

MEJOR DIRECCIÓN: Paul Thomas Anderson

MEJOR ACTOR: Timothée Chalamet

MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: K-Pop: Demon Hunters

Sara Navarrete. Editora web.

MEJOR PELÍCULA: Pecadores

MEJOR ACTOR: Michael B. Jordan

MEJOR ACTRIZ: Jessie Buckley

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

