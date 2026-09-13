¿Quiénes se llevarán un Emmy a casa? Conoce las series que compiten por ser lo mejor de la televisión

Este lunes 14 de septiembre se llevará a cabo la edición número 78 de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión, donde series como The Pitt, Hacks y Pluribus compiten en retos distintos, desde repetir un título hasta conseguir su primer premio. La ceremonia se transmitirá desde la 17:00 horas con la alfombra roja y a las 18:00 horas comenzará la premiación. Se podrá ver a través de TNT y HBO Max, aunque si lo que quieres es saber dónde ver a las nominadas, aquí te tenemos cubierto. The Pitt Ganadora de Mejor Serie Dramática en 2025, The Pitt vuelve con su segunda temporada y 25 nominaciones, la cifra más alta de toda la edición.

El drama médico, que sigue al personal de urgencias de un hospital de Pittsburgh, ya sumó cuatro premios en los Creative Arts y el lunes conserva la posibilidad de repetir como Mejor Drama. Noah Wyle vuelve a competir como protagonista y la serie mantiene además varias nominaciones de reparto y dos de guion. Dónde verla: HBO Max. Hacks Deborah Vance, veterana comediante de Las Vegas, y Ava, la joven guionista que trabaja con ella, mantienen una relación profesional marcada por choques y complicidades.

La quinta y última temporada de Hacks obtuvo 24 nominaciones, récord para una comedia en una sola edición. Ganadora de Mejor Comedia en 2024, tendrá una última oportunidad de recuperar ese premio, con Jean Smart nuevamente nominada como protagonista y Hannah Einbinder en reparto. Dónde verla: HBO Max. La Maldición de Widow’s Bay El alcalde de un pueblo ubicado en una isla de Nueva Inglaterra intenta atraer turismo mientras los habitantes aseguran que el lugar está maldito.

La primera temporada de La Maldición de Widow’s Bay recibió 19 nominaciones y ya convirtió ocho en premios durante los Creative Arts. Para la ceremonia principal siguen abiertas Mejor Serie de Comedia y varias categorías interpretativas, entre ellas Matthew Rhys como protagonista, además de dirección y guion. Dónde verla: Apple TV. Pluribus En Pluribus, la serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan, Rhea Seehorn interpreta a Carol Sturka, una novelista enfrentada a un fenómeno que transforma a la humanidad y vuelve extraña la idea misma de felicidad.

La primera temporada obtuvo 18 nominaciones y cuatro premios en los Creative Arts, además de entrar directamente a Mejor Serie Dramática. Seehorn, candidata anteriormente por Better Call Saul, tiene otra oportunidad de obtener su primer Emmy interpretativo; Gilligan también compite por dirección y guion. Dónde verla: Apple TV. DTF St. Louis DTF St. Louis, protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, parte de un triángulo amoroso entre tres adultos de mediana edad y establece desde el inicio que uno de ellos acabará muerto.

La miniserie recibió 13 nominaciones y ya ganó seis premios: Harbour y Cardellini triunfaron en reparto, y Steven Conrad en dirección y guion. Esas categorías ya quedaron resueltas a su favor; el lunes todavía compite por Mejor Serie Limitada. Dónde verla: HBO Max. Bronca Bronca cambió por completo de personajes y conflicto para su segunda temporada. Oscar Isaac y Carey Mulligan encabezan ahora una historia sobre dos parejas cuyo enfrentamiento se agrava cuando una chantajea a la otra.

La antología consiguió 16 nominaciones y tres premios en los Creative Arts. Tras ganar Mejor Serie Limitada con su primera entrega, el lunes vuelve a disputar la categoría con una historia y un reparto distintos; Isaac y Mulligan siguen nominados. Dónde verla: Netflix. El Oso Aunque El Oso ya tiene disponible su quinta temporada, compite en los Emmy 2026 por la cuarta, que obtuvo ocho nominaciones. En la entrega pasada, la serie sigue centrada en Carmy y en el intento de sostener un restaurante en Chicago.

Después de recibir 13 nominaciones y quedarse sin premios en 2025, El Oso ya sumó este año el Emmy póstumo de Actor Invitado para Rob Reiner, con lo que alcanza 22 estatuillas en su historia. Además, sigue en competencia por Mejor Comedia, con Ayo Edebiri como protagonista y Christopher Storer en dirección. Dónde verla: Disney+. Terapia Sin Filtro Terapia sin filtro llega a los Emmy 2026 con su tercera temporada, en la que Jason Segel continúa como Jimmy, un terapeuta que atraviesa el duelo por la muerte de su esposa y comienza a romper las reglas de su profesión al decir a sus pacientes exactamente lo que piensa.

La serie suma 18 nominaciones al Emmy a lo largo de sus tres temporadas y aún no ha ganado. Este año, Segel, Harrison Ford, Jessica Williams y Michael Urie están entre sus candidatos interpretativos. Dónde verla: Apple TV. Caballos Lentos Caballos Lentos sigue a agentes del MI5 relegados a Slough House después de cometer errores profesionales, bajo el mando del corrosivo Jackson Lamb de Gary Oldman.

Su quinta temporada obtuvo nueve nominaciones y marca la tercera candidatura consecutiva de la serie a Mejor Drama. Oldman también suma su tercera nominación seguida por el personaje y, pese a cuatro candidaturas al Emmy en su carrera, todavía no ha ganado; la serie sí posee dos premios previos. Dónde verla: Apple TV.

El Caballero de los Siete Reinos Un siglo antes de Juego de Tronos, el caballero errante Ser Duncan “Dunk” y su joven escudero Egg recorren Westeros en El Caballero de los Siete Reinos.

La primera temporada de esta nueva serie de la franquicia consiguió nueve nominaciones y ya ganó un Creative Arts Emmy por actuación de dobles. El lunes compite por Mejor Serie Dramática, pero no tiene candidaturas de actuación, dirección o guion, una diferencia clara frente a varias de sus rivales. Dónde verla: HBO Max.