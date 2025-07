¿Quiénes son Capital Cities? aquí te dejamos sus canciones imperdibles para su show en la feria saltillo

‘Kangaroo Court’, su segundo lanzamiento, llegó en 2012 y acumula 159 millones 337 mil 294 reproducciones. Otros temas destacados son ‘One Minute More’ con 31 millones 403 mil 721 visitas , y ‘I Sold My Bed, But Not My Stereo’ con 23 millones 953 mil 294.

Billboard dio a conocer que el nuevo álbum apuesta por expandir su universo musical con una colección de temas raros, covers y versiones experimentales de sus éxitos, aportando una vibra fresca sin perder su esencia.