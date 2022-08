$!Ramón Medina se pone en la piel del ícono coahuilense, Emilio “El Indio” Fernández para serie en VIX+

“Sólo existe un México: el que yo inventé”, decía Emilio “El Indio” Fernández, y terminaba con la frase: “¡Yo soy el cine mexicano!”. Modelo de la estatuilla de los premios Óscar (según se rumoreó durante mucho tiempo), ‘El Indio’ Fernández, coahuilense de corazón, tuvo una vida digna de película. Su personalidad será recordada tanto como su trabajo como director, así como las polémicas que envolvieron su vida. Publicidad Sin embargo, el director de cine más famosos de la Época de Oro formó parte de la vida de grandes personalidades, entre ellas la de María Félix. Por ello, en la serie biográfica de ‘La Doña’ trasmitida por Vix Plus, no podía faltar ‘El Indio’, quien es encarnado por el actor y también director de cine, Ramón Medina.

"Adicioné varias veces para ese proyecto por mucho tiempo, porque se postergo por varios años debido a la pandemia y otras situaciones. Y confieso que se me hacía muy raro que había audicionado tanto y no me hablaban, pero al final pude darle vida al ícono del Cine de Oro", contó en entrevista para VANGUARDIA. De la misma forma, el actor compartió como fue preparándose para ponerse en la piel de un personaje como Fernández, haciendo uso de diversas fuentes como la literatura, el poco material audiovisual que se encontró de él, las anécdotas de personas que lo conocieron y por supuesto viendo sus películas.

"A mí en lo particular me gusta mucho el cine de la Época de Oro del cine mexicano y las películas de 'El Indio' Fernández las he visto casi todas, además me he acercado a su vida por un par de libros, por ejemplo, el de Paco Ignacio Taibo 'Indio Fernández: el cine por mis pistolas', y también platicando con gente que lo conoció, como Patricia Reyes, quien fue mi maestra y me platicó muchas anécdotas de cuando trabajaron juntos".

Su impresionante trayectoria estuvo ensombrecida por su carácter violento e impulsivo, alrededor de su vida existen historias que se han mantenido en el imaginario colectivo, por ejemplo, el asesinato de un campesino originario de Viesca, Coahuila, donde buscaba lugares para el rodaje de una cinta, hecho del que según dijo en su momento “fue en legítima defensa”.

"Fueron cosas que me ayudaron bastante a comprender la personalidad de Fernández, en este proceso descubrí tantas cosas de su vida, algunas que no apruebo, ni me siento empático con él, por ejemplo, estuvo acusado de asesinar a un hombre en una película y era un hombre homofóbico hasta donde se sabe" señaló. "Pero hay muchísimas cosas de su personalidad con las que yo me sentí identificado como el amor por los animales, por los caballos, por la música, era un tipo de la Revolución Mexicana que tenía muy claro los ideales de la patria, esas son cosas con las que me sentí muy empático y me ayudaron a ponerme en su piel, también entendí un poquito del porqué de su mal humor, ya que era famoso por ser muy reactivo a ciertas situaciones", agregó.

La frase "Sólo existe un México: el que yo inventé" se debe a que el cineasta creo lo que ningún director mexicano, un México cinematográfico de nubes, magueyes, haciendas y claroscuros que se convirtió, para bien o para mal, en la imagen de nuestro país en el resto del mundo. "Fue una época en la que los cineastas se nutrían de todo lo que estaba sucediendo, claro que el cine siempre está muy de la mano con los movimientos sociales y la cultura, pero este fue un momento especial o al menos así lo vemos en estos momentos, con ojos de espectador", agrega el director. MARIA FÉLIX Y "El INDIO" María Félix y el Emilio 'El Indio' Fernández se conocieron cuando hicieron su primera película que se llamaba 'Enamorada' en 1946, donde la diva del cine fue nominada al Premio Ariel. En la serie "María Félix, la doña" vemos esta mancuerna que los dos hicieron en la industria cinematográfica, a la que se sumaron títulos como 'La cucaracha', 'La Bandida', entre otras.