Reaparece Laura Bozzo y asegura que no es “ninguna evasora”

“Fue una auditoría donde yo pagaba triple tributación. Básicamente el problema es de los contadores y mío por no haberme ocupado”, aseguró.

Además, explicó que no hay posibilidad de que pise la cárcel porque se dio una suspensión definitiva de su orden de captura.

Vía telefónica, Bozzo explicó que no ha evadido impuestos, sino que lo que enfrenta es una auditoría producto de que su contador no actualizó sus datos por lo que se hizo una revisión de todo ese año de impuestos.

“Lo que yo quiero es que quede claro que no soy ninguna evasora, yo he pagado los impuestos que mi contador me decía. Esto es una auditoría, el abogado tiene toda la información, si vendí la casa, todo lo sabe él porque yo jamás hubiera vendido una casa siendo depositaria, ni que estuviera mal del cerebro”.

Bozzo explica que lo que quiere ahora es acordar con las autoridades que se cierre el tema y enfocarse en su proyecto para televisión, detalla que se le pidió que hiciera un pago adelantado que ya hizo.

“Nunca me he ido de México, nunca he estado fuera de México”, comenta.

“Lo que quiero dejar claro es que yo tengo problemas de salud, de depresión muy fuertes, diagnosticada clínicamente, entonces para mí estar en un penal es una sentencia de muerte porque además sufro de mil cosas, no las aparento porque soy una persona muy positiva y siempre tanto de sacar energía para dar una imagen ante el público”.