Reaparece Mia Khalifa y desmiente rumores sobre su muerte en Facebook

Después de que usuarios de redes sociales se impactaran por la noticia de que el perfil de Mia Khalifa aparecía con la leyenda “en memoria de”, la influencer regresó a su cuenta de Instagram, pese a que había posteado historias horas antes de que se diera a noticia.

Tiempo después de que se hiciera tendencia su nombre, la ex actriz reapareció en stories de la red social, con imágenes de su perro en la cama y mientras es peinada por su estilista.

Seguido de un meme con la frase ”Bring out yer dead! (¡Saca a tus muertos!) I´m not dead yet. I feel fine (No estoy muerto aún. Me siento bien)”; posteriormente publicó un video disfrutando de un partido de hockey, así como otros en lo que se puede observar sea un concierto.