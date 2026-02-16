Rebeldes ... y confundidos

La semana pasada inició el domingo 8 con el aniversario número 95 del nacimiento en Marion, Indiana, de uno de los actores hollywoodenses más influyentes de mediados del siglo XX: James Dean.

Con tan solo tres películas completando la totalidad de su filmografía por haber fallecido trágicamente en un accidente automovilístico a finales de septiembre de 1955 a los 24 años de edad, Dean era al momento de morir una de las estrellas taquilleras más cotizadas de la Meca del Cine gracias a su película debut, “Al este del paraíso”, de Elia Kazan, donde trasladó con éxito “el método teatral” a la pantalla grande, y su segundo filme, “Rebelde sin causa”, de Nicholas Ray, donde se convirtió de forma instantánea en un ídolo juvenil de una generación que se identificó con su personaje protagónico al enfrentarse al statu quo de su tiempo.

Curiosamente, el jueves 12 se dio otro aniversario, en su caso el número 50 del asesinato cuando contaba con la edad de 37 años del actor también norteamericano Sal Mineo, y quien de una de las dos nominaciones al Oscar que obtuvo en su un poco más larga filmografía, la primera fue como Mejor Actor de Reparto de 1955 justo por haber interpretado en la mencionada “Rebelde sin causa” a Plato Crawford, el joven tímido e introvertido que tiene al personaje rebelde de Dean como el modelo a seguir para cambiar su situación, química que dio más de qué hablar que la del protagonista junto a Natalie Wood por reflejar la supuesta bisexualidad de los dos en la vida real.

Hablando de rebeldes del cine pero también de muertes qué lamentar a edad todavía muy joven el mismo jueves 12 se dieron a conocer las muertes un día antes de dos actores de diferentes generaciones que de alguna forma dejaron huella en Hollywood, siendo el primero Bud Cort, a los 77 años tras una enfermedad prolongada, protagonista de clásicos de los años 70 como “Brewster McCloud”, de Robert Altman, y “Harold y Maude”, de Hal Ashby, y el segundo James Van Der Beek, a los 48, víctima de cáncer y quien luego de ganar popularidad en la pantalla chica en la serie “Dawson’s Creek” incursionó en el cine con cintas como “Juego de campeones” y “Atracción”.

Mientras esto sucedía en Estados Unidos, en México la semana cerró con el anuncio dentro de “La mañanera del pueblo” del encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con la actriz veracruzana Salma Hayek el domingo para anunciar nuevos incentivos para la producción y exhibición para el cine mexicano cuando en el 2020 “dieron cuello” a fideicomisos y uno de los templos del Séptimo Arte del país como la Cineteca Nacional informó hasta el sábado 14 que las salas de sus tres recintos estaban en funcionamiento luego de liquidar el viernes 13 los adeudos de todos sus trabajadores que se encaminaba a un paro por semanas en no recibir sus salarios.

