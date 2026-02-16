El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030

El libro de Julio Scherer Ibarra es una declaración de guerra en la sucesión presidencial de Morena para el 2030.

Las denuncias más graves son contra los “duros” de Morena. A López Obrador lo dibuja como un presidente descuidado que protegía corruptos. A Jesús Ramírez lo involucra en el huachicol y el financiamiento ilícito de campañas. Barre con Adán Augusto, salpica a Clara Brugada y exhibe cómo Andy López Beltrán colocó a sus amigos en posiciones estratégicas.

¿Quiénes son estos nombres en la sucesión presidencial de Morena para el 2030? Los principales enemigos de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y hoy el mejor posicionado en las encuestas. ¿Quiénes son los dos más elogiados en el libro? Harfuch... y el papá del autor.

Es bien sabido en los pasillos de la política mexicana que Julio Scherer Ibarra forma parte del grupo que apoya y asesora al secretario García Harfuch. Y ni la oposición partidista ni la prensa crítica han logrado poner en jaque a AMLO y los suyos como lo han hecho Harfuch y su equipo: la investigación del cártel de La Barredora desinfló a Adán Augusto López, la del huachicol fiscal exhibió la corrupción del secretario de Marina de AMLO y este libro mina a varios de los pilares del ala dura del movimiento, empezando por Jesús Ramírez. Y eso que no han echado mano de la confianza que se ha ganado en Estados Unidos el secretario de Seguridad de la presidenta Sheinbaum.

Hay que recordar que en esta guerra, el obradorismo disparó primero... pero como siempre, escondió la mano.

Es bien sabido que López Obrador no quiere a García Harfuch: desconfía de él por su pasado en gobiernos del PAN y el PRI, por haber formado parte de las filas de la policía de Genaro García Luna y, sobre todo, porque nunca aplicó la estrategia de “abrazos, no balazos” (ni en la Ciudad de México ni ahora a nivel nacional). Scherer cuenta en el libro cómo, después del atentado en el que a Harfuch le dispararon 600 balazos, López Obrador le mandó el mensaje de que se fuera a una embajada. El presidente AMLO no tuvo ni siquiera la cortesía de irlo a visitar al hospital. El mayor golpe contra Harfuch vino después: animado por influyentes voces como la de Jesús Ramírez, el expresidente le quitó a la mala la candidatura al gobierno de la Ciudad de México a pesar de que arrasó en la encuesta interna de Morena. El libro acusa recibo de ese golpe que encumbró a Clara Brugada. Y denuncia que en la operación política a favor de la hoy jefa de Gobierno hubo un daño al erario que terminará costando 27 mil millones de pesos.

El libro del operador estrella, a quien López Obrador llamaba “hermano”, escrito en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, constituye un ataque con misiles de precisión contra todos los duros de la 4T que se han dedicado a atacar a Harfuch, los que le quitaron la candidatura en la CDMX y los que le quieren torpedear cualquier aspiración presidencial. El contenido me dice también que Scherer ya no tiene en el actual gobierno la entrada que tenía en el anterior, y que sus apuestas están con el secretario de Seguridad para el 2030.

Eso sí. Me hizo falta un capítulo, del que Julio Scherer Ibarra es protagonista privilegiado: el testimonio de cómo se financiaron las campañas de AMLO y de qué ha vivido la familia de López Obrador. Aunque, claro, eso ameritaría otro libro completo.

¿Un libro así no llegó al escritorio de la presidenta Sheinbaum antes de publicarse para su “luz verde”? Cualquiera de las dos respuestas es francamente reveladora.

