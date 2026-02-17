Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve

Para este martes, el frente frío 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de República Mexicana, en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura en esas regiones, chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora, y lluvias aisladas en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se prevé que durante la tarde el frente frío 35 se desplace hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar México.

El miércoles, el frente frío 35 se localizará sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana; ambos sistemas interaccionarán con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical , originando rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, además de mantener la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable

En el transcurso del jueves, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del territorio mexicano, se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical , ocasionando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, lluvias y chubascos en dicha región; asimismo, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California, durante la mañana.

El viernes, el nuevo frente frío se extenderá sobre el norte del país, continuará interaccionando con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical generando rachas fuertes a muy fuertes de viento y descenso de temperatura en el noroeste y norte del territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 13 y máxima de 31 grados, con cielo medio nublado, el miércoles tendremos una máxima de 30 y una mínima de 16 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 29 y mínima de 15.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Durango y Jalisco (costa); de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de componente sur: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Yucatán; y de componente sur: Nuevo León y Veracruz.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.