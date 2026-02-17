Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026

La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones desde el comienzo de su transmisión en febrero de 2025 hasta la fecha. De los cuales, cuatro casos de fallecimientos han sido reportados en los primeros meses de 2026, a lo largo de ocho estados de la República Mexicana; los más recientes, dos muertes, ocurrieron en Durango y Jalisco. Los fallecimientos en 2025-206 fueron reportados como: 21 en Chihuahua, tres en Jalisco, uno en Sonora, Durango con dos, Michoacán con 1, Tlaxcala con uno, otro más en Ciudad de México y en Chiapas también se reportó otro deceso. TE PUEDE INTERESAR: Sarampión repunta: Ssa aplica 16.2 millones de vacunas y confirma 29 defunciones en el país

9,850 CASOS DESDE 2025 De acuerdo con datos publicados por la institución, se reportan 9 mil 850 casos acumulados confirmados por la enfermedad viral, distribuidos en 345 municipios ubicados dentro de 32 entidades de México. El grupo de edad que registra más incidencias es de 1 a 4 años con mil 434 casos, en infantes de 5 a 9 años con mil 204 casos y en adultos de 25 a 29 años con mil 094 casos. La tasa de contagios más elevada se presenta en los menores de un año con 54.12 casos por cada 100 mil habitantes. Entre los estados con más casos de sarampión se encuentra: - Chihuahua, cuatro mil 508 casos acumulados.

- Jalisco, dos mil 659 casos acumulados.

- Chiapas, 557 casos acumulados.

- Michoacán, 319 casos acumulados.

- Guerrero, 286 casos acumulados. ¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación. El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire. Entre los síntomas más comunes se encuentran: - Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

- Erupción cutánea. La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía. No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten. En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse.

La vacuna puede solicitarse en las clínicas del IMSS, ISSSTE, centros de Salud y módulos establecidos por las Secretarías de Salud Estatales presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo. Actualmente, la vacuna se aplica a: - Niñas y niños de seis meses a nueve años;

-Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o no recuerden si fueron vacunados anteriormente. El Gobierno Federal afirma que existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión: - Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas;

- Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas. Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido. ¿QUIÉN SÍ Y QUIÉN NO PUEDE VACUNARSE? Pese a que, como ya lo mencionamos, una dosis extra no causa daños a la salud, pero es importante saber si entramos en los grupos de población que por su edad, historial de vacunación y posible exposición, es recomendable o no la inoculación. La Secretaría de Salud explicó que dependiendo del año en que naciste te resolverá esta duda. -Si naciste antes de 1957, se considera que fueron inmunizados de forma natural, por lo que no es necesario vacunarse; salvo que trabajen en salud o viajen a zonas con brotes, donde puede requerirse vacunación. - Si naciste entre 1957 y 1970, hasta antes de 1973, es posible que hayan recibido solo una dosis o ninguna, según la política de vacunación vigente en su infancia, así como que es probable que tenga inmunidad natural al estar expuestas al sarampión. No es necesario vacunarse, aunque se recomienda revisar el carnet de vacunación y, en caso de duda, consultar con un centro de salud y puede indicarse una dosis de refuerzo. - Si naciste entre 1974 y 1989, debes tener dos dosis documentadas de vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), aplicadas después del primer año de vida y separadas por al menos cuatro semanas; aunque, si no hay constancia, se aconseja completar el esquema. - Si naciste entre 1990 y 2006, pero te dio sarampión, es muy probable que no fuera, debido a su baja circulación. Si cuentas con dos dosis, no es necesario la inoculación, pero en caso de no tener constancia, debes vacunarte. - Niños nacidos después de 2006, la primera dosis se aplica al cumplir un año y la segunda, entre los 4 y 6 años.