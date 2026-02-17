MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años

Este cambio busca ofrecer una experiencia más cercana al público, mostrando la presión, las emociones y la dinámica entre concursantes en tiempo real. La apuesta recuerda a formatos internacionales de encierro y convivencia, donde la personalidad de los participantes se vuelve tan relevante como su talento.

La televisión mexicana se prepara para una transformación importante en uno de sus programas más populares. MasterChef México anunció una nueva edición bajo el concepto 24/7 , lo que significa que las cámaras seguirán a los participantes en todo momento, no solo durante los retos de cocina, sino también en su convivencia diaria.

La producción, a cargo de TV Azteca, pretende renovar el interés del público y competir con la tendencia global de contenidos en vivo y realities de interacción constante, donde la audiencia se involucra más allá de los episodios tradicionales.

COMO PARTICIPAR EN EL CASTING DE MASTERCHEF 24/7

Con el anuncio del nuevo formato, también inició el proceso de selección para aspirantes que quieran obtener el icónico delantal blanco. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con pasión por la cocina y habilidades que destaquen frente a cámara.

Entre los requisitos principales se encuentra completar un formulario en la página oficial del programa, contar con identificación vigente y enviar un video horizontal de máximo tres minutos donde se presenten, expliquen su relación con la gastronomía, sus platillos destacados y rasgos de personalidad.

Debido al formato 24/7, los seleccionados deberán aceptar un aislamiento total durante el periodo de grabación. La convivencia permanente será parte fundamental del reto, ya que el desempeño social también influirá en el desarrollo del programa.

MAS QUE COCINAR: PERSONALIDAD Y ENTRETENIMIENTO

Uno de los cambios más relevantes es que la competencia ya no dependerá únicamente de la técnica culinaria. La producción busca perfiles que combinen talento gastronómico con carisma, capacidad de comunicación y resistencia emocional ante la presión constante de las cámaras.

El nuevo enfoque responde a la evolución del entretenimiento televisivo, donde el público no solo quiere ver resultados, sino también procesos, conflictos y relaciones humanas. En este sentido, la cocina se convierte en un escenario para contar historias personales.