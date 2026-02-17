¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

La Cuaresma es un periodo de 40 días dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica que comienza con el Miércoles de Ceniza y termina antes del Jueves Santo. Este tiempo simboliza los días que, según la tradición bíblica, pasó Jesús en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública.

En México, la Cuaresma tiene un fuerte arraigo cultural y religioso. Además de las celebraciones en templos, también se refleja en costumbres familiares, gastronomía y expresiones populares como las representaciones de la Pasión de Cristo o las procesiones.

Para los creyentes, este periodo representa un momento de reflexión espiritual, arrepentimiento y preparación para la Pascua, considerada la fiesta más importante del cristianismo porque conmemora la resurrección de Jesús.

CUANDO ES LA CUARESMA Y FECHAS IMPORTANTES DE SEMANA SANTA 2026

La Cuaresma en 2026 comienza el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y concluye el 2 de abril (Jueves Santo). Este periodo de 40 días es un tiempo de preparación espiritual para la Pascua.

Aquí tienes el calendario con las fechas más importantes:

INICIO Y VIERNES DE CUARESMA (DÍAS DE VIGILIA)

Los viernes son días tradicionales de abstinencia de carne:

18 de febrero: Miércoles de Ceniza (Inicio de la Cuaresma).

20 de febrero: Primer Viernes de Cuaresma.

27 de febrero: Segundo Viernes de Cuaresma.

6 de marzo: Tercer Viernes de Cuaresma.

13 de marzo: Cuarto Viernes de Cuaresma.

20 de marzo: Quinto Viernes de Cuaresma.

27 de marzo: Viernes de Dolores (Sexto viernes).

SEMANA SANTA 2026

La Semana Santa marca el final de la Cuaresma y el inicio de las celebraciones más solemnes:

29 de marzo: Domingo de Ramos.

2 de abril: Jueves Santo (Fin de la Cuaresma e inicio del Triduo Pascual).

3 de abril: Viernes Santo.

4 de abril: Sábado de Gloria (Sábado Santo).

5 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua).

Dato adicional: La fecha de la Cuaresma cambia cada año porque depende del calendario lunar, que es el que determina cuándo cae el domingo de Pascua (el primer domingo después de la primera luna llena de primavera).

REGLAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA EN MEXICO

El ayuno en este contexto religioso no significa dejar de comer por completo, sino reducir la cantidad de alimentos. Tradicionalmente se permite una comida fuerte al día y pequeñas porciones adicionales si es necesario. Esta práctica busca fomentar la disciplina y la conciencia espiritual.

Más que una obligación estricta para todos, el ayuno está dirigido principalmente a adultos en ciertas edades, mientras que niños, personas enfermas, adultos mayores o mujeres embarazadas suelen estar exentos según las normas religiosas.

La abstinencia se refiere principalmente a no consumir carne roja en días específicos, especialmente los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Por ello, durante estas fechas aumenta el consumo de pescado, mariscos y platillos tradicionales como tortitas de camarón, lentejas o capirotada.

DATOS CURIOSOS

· El número 40 tiene un significado simbólico en la Biblia, asociado a pruebas y preparación espiritual

· La ceniza del Miércoles de Ceniza proviene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior

· La gastronomía mexicana de Cuaresma es considerada una de las más variadas del mundo

· No todos los cristianos celebran la Cuaresma de la misma manera, ya que existen diferencias entre denominaciones

La Cuaresma continúa siendo un periodo relevante que combina fe, tradición y cultura, manteniendo su presencia tanto en la práctica religiosa como en la vida cotidiana de millones de personas.