¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 17 febrero 2026
    ¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
    La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué es la Cuaresma, cuándo se celebra en 2026 y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México según la tradición religiosa

La Cuaresma es un periodo de 40 días dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica que comienza con el Miércoles de Ceniza y termina antes del Jueves Santo. Este tiempo simboliza los días que, según la tradición bíblica, pasó Jesús en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública.

En México, la Cuaresma tiene un fuerte arraigo cultural y religioso. Además de las celebraciones en templos, también se refleja en costumbres familiares, gastronomía y expresiones populares como las representaciones de la Pasión de Cristo o las procesiones.

TE PUEDE INTERESAR: Miércoles de Ceniza: Este día de febrero 2026, files marcan el inicio de la Cuaresma

Para los creyentes, este periodo representa un momento de reflexión espiritual, arrepentimiento y preparación para la Pascua, considerada la fiesta más importante del cristianismo porque conmemora la resurrección de Jesús.

CUANDO ES LA CUARESMA Y FECHAS IMPORTANTES DE SEMANA SANTA 2026

La Cuaresma en 2026 comienza el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y concluye el 2 de abril (Jueves Santo). Este periodo de 40 días es un tiempo de preparación espiritual para la Pascua.

Aquí tienes el calendario con las fechas más importantes:

INICIO Y VIERNES DE CUARESMA (DÍAS DE VIGILIA)

Los viernes son días tradicionales de abstinencia de carne:

18 de febrero: Miércoles de Ceniza (Inicio de la Cuaresma).

20 de febrero: Primer Viernes de Cuaresma.

27 de febrero: Segundo Viernes de Cuaresma.

6 de marzo: Tercer Viernes de Cuaresma.

13 de marzo: Cuarto Viernes de Cuaresma.

20 de marzo: Quinto Viernes de Cuaresma.

27 de marzo: Viernes de Dolores (Sexto viernes).

SEMANA SANTA 2026

La Semana Santa marca el final de la Cuaresma y el inicio de las celebraciones más solemnes:

29 de marzo: Domingo de Ramos.

2 de abril: Jueves Santo (Fin de la Cuaresma e inicio del Triduo Pascual).

3 de abril: Viernes Santo.

4 de abril: Sábado de Gloria (Sábado Santo).

5 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua).

Dato adicional: La fecha de la Cuaresma cambia cada año porque depende del calendario lunar, que es el que determina cuándo cae el domingo de Pascua (el primer domingo después de la primera luna llena de primavera).

REGLAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA EN MEXICO

El ayuno en este contexto religioso no significa dejar de comer por completo, sino reducir la cantidad de alimentos. Tradicionalmente se permite una comida fuerte al día y pequeñas porciones adicionales si es necesario. Esta práctica busca fomentar la disciplina y la conciencia espiritual.

Más que una obligación estricta para todos, el ayuno está dirigido principalmente a adultos en ciertas edades, mientras que niños, personas enfermas, adultos mayores o mujeres embarazadas suelen estar exentos según las normas religiosas.

La abstinencia se refiere principalmente a no consumir carne roja en días específicos, especialmente los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Por ello, durante estas fechas aumenta el consumo de pescado, mariscos y platillos tradicionales como tortitas de camarón, lentejas o capirotada.

DATOS CURIOSOS

· El número 40 tiene un significado simbólico en la Biblia, asociado a pruebas y preparación espiritual

· La ceniza del Miércoles de Ceniza proviene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior

· La gastronomía mexicana de Cuaresma es considerada una de las más variadas del mundo

· No todos los cristianos celebran la Cuaresma de la misma manera, ya que existen diferencias entre denominaciones

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabes qué es el TOC de amores?, una psicóloga explica en qué consiste este trastorno y cómo manejarlo

La Cuaresma continúa siendo un periodo relevante que combina fe, tradición y cultura, manteniendo su presencia tanto en la práctica religiosa como en la vida cotidiana de millones de personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuaresma
Semana Santa

Organizaciones


Iglesia Católica

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La defensa de Z-40 busca que le retiren condiciones extremas de internamiento en una prisión de Estados Unidos.

Exigen justicia por masacres en Coahuila; EU investiga a Z-40 por Allende y Piedras Negras
El sector turístico de la ciudad advirtió de las limitaciones que se tendrán en materia de mercadotecnia de cara al Mundial.

FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas
Al igual que México, Estados Unidos deberá ajustar el volumen de agua que cede como parte del tratado bilateral.

Ante crisis, ahora EU reduciría más pago de agua a México
La merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026 ya está disponible en la tienda de la FIFA.

FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios
Campbell dijo anteriormente que era conocida del delincuente sexual convicto

Los archivos Epstein insinúan vínculos con la supermodelo Naomi Campbell
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro