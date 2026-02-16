Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?

El nombre de Gabriel Milito volvió a instalarse con fuerza entre los hinchas de Independiente de Avellaneda. Tras su destacada gestión como director técnico en Chivas, muchos seguidores del “Rey de Copas” lo consideran la figura ideal para devolverle identidad y rumbo a la institución.

El debate tomó fuerza en redes sociales, particularmente en la cuenta de X Independiente No Duerme, donde se lanzó una pregunta directa: “¿Es Gabriel Milito el presidente que necesita Independiente para salir adelante?”. La reacción fue inmediata y mayoritariamente favorable.

La mayoría de los comentarios reflejan un respaldo contundente. Los aficionados destacan que Milito ama al club, lo conoce desde adentro y representa valores de honestidad y transparencia. “Te va a decir la posta”, escribió un hincha, sintetizando el sentimiento generalizado de confianza hacia el exdefensor.

El tema llama la atención porque se podría dar el mismo caso que con Fernando Gago, quien dejó al equipo a mitad del Apertura 2024 para regresar a Boca Juniors. Días antes de su salida, negó tener ofertas, lo que causó la ruptura de confianza con el club y la afición.

Entre las propuestas que circulan, varios seguidores plantean que, en caso de asumir un rol dirigencial, Milito debería prepararse en administración y conformar un equipo de trabajo sin vínculos con la antigua dirigencia. La exigencia apunta a un cambio profundo en la conducción institucional.

También surgieron alternativas: algunos mencionaron a Luis Islas como posible opción. Otros compararon el escenario con procesos similares en el fútbol argentino, como los encabezados por Juan Sebastián Verón en Estudiantes o Juan Román Riquelme en Boca Juniors, ejemplos de exjugadores que asumieron roles dirigenciales con fuerte respaldo popular.

El clamor parece claro: “Tiene que estar en el club sí o sí, presidente, manager o DT”. No obstante, algunos reconocen que hoy Milito prioriza su carrera en los banquillos antes que la política institucional. Aun así, su vínculo emocional con Independiente mantiene viva la ilusión de verlo liderar una nueva etapa en el club.

UN TÉNICO CON VOCACIÓN OFENSIVA

Gabriel Milito (1979) surgió de las divisiones inferiores de Independiente y debutó en Primera en 1997. Como defensor central se convirtió en referente del equipo antes de dar el salto a Europa, donde militó en el Real Zaragoza y posteriormente en el FC Barcelona, club con el que ganó títulos de liga y una Champions League.

Con la selección argentina fue internacional y disputó competiciones oficiales, consolidándose como uno de los zagueros más sólidos de su generación.

Ya como entrenador, inició su carrera en las divisiones juveniles de Independiente y luego dirigió a equipos como Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y recientemente a Club Deportivo Guadalajara, donde reforzó su perfil como técnico de propuesta ofensiva y convicciones claras. Su recorrido, tanto dentro como fuera de la cancha, es el principal argumento de quienes lo ven como un posible líder para el futuro institucional de Independiente.