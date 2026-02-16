Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 16 febrero 2026
    Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?
    Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente. FOTO: IMAGO7

El Independiente de Argentina apela a la historia del técnico del rebaño con ellos para ‘coquetearle’ su regreso a ese club

El nombre de Gabriel Milito volvió a instalarse con fuerza entre los hinchas de Independiente de Avellaneda. Tras su destacada gestión como director técnico en Chivas, muchos seguidores del “Rey de Copas” lo consideran la figura ideal para devolverle identidad y rumbo a la institución.

El debate tomó fuerza en redes sociales, particularmente en la cuenta de X Independiente No Duerme, donde se lanzó una pregunta directa: “¿Es Gabriel Milito el presidente que necesita Independiente para salir adelante?”. La reacción fue inmediata y mayoritariamente favorable.

La mayoría de los comentarios reflejan un respaldo contundente. Los aficionados destacan que Milito ama al club, lo conoce desde adentro y representa valores de honestidad y transparencia. “Te va a decir la posta”, escribió un hincha, sintetizando el sentimiento generalizado de confianza hacia el exdefensor.

El tema llama la atención porque se podría dar el mismo caso que con Fernando Gago, quien dejó al equipo a mitad del Apertura 2024 para regresar a Boca Juniors. Días antes de su salida, negó tener ofertas, lo que causó la ruptura de confianza con el club y la afición.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid

Entre las propuestas que circulan, varios seguidores plantean que, en caso de asumir un rol dirigencial, Milito debería prepararse en administración y conformar un equipo de trabajo sin vínculos con la antigua dirigencia. La exigencia apunta a un cambio profundo en la conducción institucional.

También surgieron alternativas: algunos mencionaron a Luis Islas como posible opción. Otros compararon el escenario con procesos similares en el fútbol argentino, como los encabezados por Juan Sebastián Verón en Estudiantes o Juan Román Riquelme en Boca Juniors, ejemplos de exjugadores que asumieron roles dirigenciales con fuerte respaldo popular.

El clamor parece claro: “Tiene que estar en el club sí o sí, presidente, manager o DT”. No obstante, algunos reconocen que hoy Milito prioriza su carrera en los banquillos antes que la política institucional. Aun así, su vínculo emocional con Independiente mantiene viva la ilusión de verlo liderar una nueva etapa en el club.

UN TÉNICO CON VOCACIÓN OFENSIVA

Gabriel Milito (1979) surgió de las divisiones inferiores de Independiente y debutó en Primera en 1997. Como defensor central se convirtió en referente del equipo antes de dar el salto a Europa, donde militó en el Real Zaragoza y posteriormente en el FC Barcelona, club con el que ganó títulos de liga y una Champions League.

Con la selección argentina fue internacional y disputó competiciones oficiales, consolidándose como uno de los zagueros más sólidos de su generación.

Ya como entrenador, inició su carrera en las divisiones juveniles de Independiente y luego dirigió a equipos como Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y recientemente a Club Deportivo Guadalajara, donde reforzó su perfil como técnico de propuesta ofensiva y convicciones claras. Su recorrido, tanto dentro como fuera de la cancha, es el principal argumento de quienes lo ven como un posible líder para el futuro institucional de Independiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Argentina
Guadalajara
Avellaneda

Personajes


Fernando Gago

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro
El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.

Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
Trump está luchando contra la HB 286 de Utah, un proyecto de ley de transparencia de la inteligencia artificial para las grandes empresas tecnológicas.

Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah
La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear
Copias de rchivos de Jeffrey Epstein. Epstein orquestó una operación de tráfico sexual que involucraba a menores, aprovechando su riqueza y posición social para explotar a las víctimas durante varias décadas.

¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran
El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción