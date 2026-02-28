Recomendación de cine en casa: ‘El Gigante de Hierro’

Hogarth Hughes es un niño que descubre a un enorme robot espacial caído cerca de su pueblo. A pesar del temor inicial, Hogarth entabla una profunda amistad con el gigante y le enseña sobre la vida, la moral y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. No obstante, este vínculo se verá amenazado por el gobierno estadounidense, personificado en el agente Mansley, quien cegado por la paranoia, sospecha que el gigante es una peligrosa arma enemiga.

Hoy en día, a seis años de iniciar una nueva década y cuatro de terminarla, las tensiones políticas entre países siguen vigentes. Han pasado más de treinta años desde que finalizó la Guerra Fría, pero para muchos, esa atmósfera de sospecha constante y miedo a lo novedoso, seguirá presente mucho tiempo más; proyectándose sobre los conflictos de nuestra actualidad.

En 2025, tras el estreno de Atrapado Robando, el director Darren Aronofsky recalcó que la mejor época de la cultura pop fue el fenómeno Y2K. Este periodo, marcado por el temor al colapso tecnológico en el cambio de milenio, desató una ola de temor a la sistematización e incertidumbre digital. 1999 fue, indiscutiblemente, un año marcado por el progreso en las computadoras y equipos que redefinió por completo nuestra relación con las máquinas desconocidas.